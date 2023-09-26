Пропавшее на 200 лет. В Бразилии вновь открыли дерево Холли, которое считалось утерянным навсегда
Исследователям удалось обнаружить сразу четыре представителя этого редкого вида — считается, что они последние на планете.
Последние 186 лет ботаники со всего мира тщетно пытались отыскать давно утерянное дерево Холли (Ilex sapiiformis). Ученые почти смирились, что оно полностью исчезло с лица Земли, когда спустя два столетия им наконец-то удалось обнаружить несколько удивительных представителей этого вида, пишет IFLScience.
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Единственное ранее подтвержденное наблюдение дерева Холли, также известного как падуб Пернамбуку произошло в 1838 году. Тогда натуралист Джордж Гарднер собрал образец во время одной из своих экспедиций, и лишь спустя 23 года этот вид был официально описан Зигфридом Рейсеком. Отметим, что в то время атлантический тропический лес Бразилии был намного обширнее того, что мы знаем сейчас — около 85% этой территории сегодня пострадало из-за вырубки лесов.
По словам соавтора нового исследования, ассистентки проекта Джулианы Аленкар, спустя почти две сотни лет им удалось обнаружить четыре дерева, которые считались утерянными навсегда. Все они были обнаружены в Игарассу — место, представляющее собой преимущественно городской район, где проживает около 6 миллионов человек. Это делает находку еще более удивительной. Ученые полагают, что обнаруженные четыре дерева являются последними представителями Ilex sapiiformis на всей планете.
В ходе исследования ученые просмотрели записи гербариев, ботанических садов и музеев, в также просканировали более 12 000 цифровых записей в поисках образцов дерева. Все эти усилия, увы, оказались тщетными, а потому ученые обратились к еще не оцифрованным коллекциям по всей Бразилии. К счастью, один из образцов падуба Пенамбуко 2007 года направил исследователей в город Ресифи, где им потребовалась почти неделя, прежде чем они все же обнаружили те самые деревья.
Несмотря на то, что веских доказательств нет, ученые все еще надеются, что обнаруженные четыре дерева все же не являются последними в своем роде. В дальнейшем ученым предстоит проделать весьма сложную работу, чтобы максимально сохранить эти экземпляры и заработать программу разведения этого вида в неволе.
Ранее Фокус писал о том, что ученые сосчитали все виды деревьев на Земле.