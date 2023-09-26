Пропавшее на 200 лет. В Бразилии вновь открыли дерево Холли, которое считалось утерянным навсегда

Исследователям удалось обнаружить сразу четыре представителя этого редкого вида — считается, что они последние на планете.

Последние 186 лет ботаники со всего мира тщетно пытались отыскать давно утерянное дерево Холли (Ilex sapiiformis). Ученые почти смирились, что оно полностью исчезло с лица Земли, когда спустя два столетия им наконец-то удалось обнаружить несколько удивительных представителей этого вида, пишет IFLScience.

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Единственное ранее подтвержденное наблюдение дерева Холли, также известного как падуб Пернамбуку произошло в 1838 году. Тогда натуралист Джордж Гарднер собрал образец во время одной из своих экспедиций, и лишь спустя 23 года этот вид был официально описан Зигфридом Рейсеком. Отметим, что в то время атлантический тропический лес Бразилии был намного обширнее того, что мы знаем сейчас — около 85% этой территории сегодня пострадало из-за вырубки лесов.

Ученым удалось найти всего 4 дерева Фото: Fred Jordão

По словам соавтора нового исследования, ассистентки проекта Джулианы Аленкар, спустя почти две сотни лет им удалось обнаружить четыре дерева, которые считались утерянными навсегда. Все они были обнаружены в Игарассу — место, представляющее собой преимущественно городской район, где проживает около 6 миллионов человек. Это делает находку еще более удивительной. Ученые полагают, что обнаруженные четыре дерева являются последними представителями Ilex sapiiformis на всей планете.

В ходе исследования ученые просмотрели записи гербариев, ботанических садов и музеев, в также просканировали более 12 000 цифровых записей в поисках образцов дерева. Все эти усилия, увы, оказались тщетными, а потому ученые обратились к еще не оцифрованным коллекциям по всей Бразилии. К счастью, один из образцов падуба Пенамбуко 2007 года направил исследователей в город Ресифи, где им потребовалась почти неделя, прежде чем они все же обнаружили те самые деревья.

Найденные четыре дерева считаются последними на Земле Фото: Fred Jordão

Несмотря на то, что веских доказательств нет, ученые все еще надеются, что обнаруженные четыре дерева все же не являются последними в своем роде. В дальнейшем ученым предстоит проделать весьма сложную работу, чтобы максимально сохранить эти экземпляры и заработать программу разведения этого вида в неволе.

Ранее Фокус писал о том, что ученые сосчитали все виды деревьев на Земле.