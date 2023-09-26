Не уничтожает, а усиливает. Популярное лекарство от ковида, возможно, способствует его мутациям

Проведя обширное исследование, ученые обнаружили подозрительную связь между одним препаратом и участившимися случаями мутаций вируса Covid-19 с момента его поступления на рынок.

Молнупиравир, препарат, используемый для лечения Covid-19, может оказаться палкой о двух концах. Недавние исследования показывают, что, несмотря на эффективное снижение количества вируса в организме пациента, у него может быть опасный побочный эффект, о котором необходимо знать, пишет The Independent.

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Препарат молнупиравир становится катализатором изменений в генетическом коде вируса. Большинство этих изменений наносят вред вирусу, делая его менее активным и снижая его численность. Это отлично, ведь именно по этой причине ученые и трудились над его созданием. Но, как показало недавнее исследование, иногда эти измененные вирусы не погибают, а продолжают распространяться, приобретая новые свойства.

Этому может последовать весьма логичный вопрос: "Почему это вызывает беспокойство? Разве вирус не становится слабее?". И вот тут-то все становиться не столь однозначным. Эти измененные вирусы отличаются друг от друга, и в некоторых случаях они все еще могут распространяться среди других людей. Более того, любая потенциальная мутация может запустить цепь других мутаций, которые в конечном итоге потенциально приведут к появлению повышению летальности и заразности у мутировавшего штамма.

Исследование показало, что некоторые мутации вирусов, обнаруженные в глобальных базах данных, происходят не так, как обычно. Эти необычные мутации были обнаружены в основном у людей, принимавших мольнупиравир. Еще более подозрительным, по словам авторов, является тот факт, что число этих мутаций, по-видимому, увеличилось примерно в то же время, когда в 2022 г. был введен мольнупиравир.

Райан Хиснер, студент Кейптаунского университета, отметил, что этот препарат создает версию вируса, которая способна не только размножаться, но и распространяться, увеличивая шанс вспышки новой эпидемии, а в конечном итоге и пандемии. По его мнению, на это следовало обратить более пристальное внимание во время клинических испытаний препарата. Это как знак предостережения, предупреждающий нас о долгосрочных последствиях применения подобных препаратов и важности более тщательных клинических испытаний.

Хотя опасения по поводу того, что молнупиравир может ускорить создание новых разновидностей вируса высказывались и ранее, пока у ученых нет убедительных доказательств этого.

Доктор Тео Сандерсон из Института Фрэнсиса Крика подчеркнул, что, хотя изменения генетического кода вируса могут быть полезными, например, делая его более слабым, они также могут сделать вирус более эффективным во многих аспектах. Не все изменения в результате мутаций хороши для человечества.

Другой эксперт, Кристофер Руис из Кембриджского университета, отметил, что молнупиравир – лишь один из многих препаратов, используемых для борьбы с Covid-19. Его стратегия заключается в том, чтобы ошеломить вирус таким количеством мутаций, чтобы он не смог выжить. Но, похоже, не все мутировавшие вирусы удается побороть таким методом.

Исследование, в котором приняли участие несколько ведущих институтов, также показало, что у пожилых людей, которые обычно подвержены большему риску, при лечении противовирусными препаратами эти мутации наблюдаются чаще.

Важно также помнить, что молнупиравир часто используется для лечения хронических Covid-инфекций, которые сами по себе могут вызывать изменения в вирусе. Таким образом, не только препарат может вызывать эти мутации.

В заключение авторы отметили, что, хотя мольнупиравир имеет свои преимущества в борьбе с Covid-19, необходимо учитывать и потенциальные риски. Как и в случае с любым другим лечением, необходимо взвешивать все "за" и "против". Данное исследование служит напоминанием ученым и медицинским работникам о необходимости быть бдительными, особенно при разработке новых методов лечения. В конце концов, наша конечная цель — победить вирус, а не давать ему новые преимущества, которые, в итоге, могут победить нас.

Ранее Фокус писал о том, грозит ли новый штамм коронавируса Пирола очередной пандемией. Пандемия Covid-19 завершилась уже давно, но мутирующий вновь и вновь вирус до сих пор не ослабляет свое присутствие, в очередной раз явив на свет потенциально опасный вариант.

Также Фокус писал о том, что постковидный синдром может вовсе не быть связан с коронавирусом. Исследователи говорят, что "долгий" ковид может быть вызван совсем другим вирусом.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.