Обреченный Гитлером на страдания. Зачем неонацисты годами преследуют одного "безглазого жука"

В погоне ухватить нечто из нацистских памятных вещей люди годами скупают жуков на черном рынке и уже довели их до грани исчезновения.

Исследователи развернули дебаты по поводу переименования жуков Anophthalmus hitleri, которые были названы в честь Адольфа Гитлера. Сами того не желая, ученые некогда обрекли представителей этого вида на страдания — они стали предметом охоты коллекционеров, желающих заиметь несколько нацистских памятных вещей, пишет Futurism.

Последние несколько десятилетий жуки стали настолько популярными среди неонацистов, что оказались на грани исчезновения. Теперь исследователи просят переименовать вид, чтобы защитить его от полного исчезновения.

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Отметим, что Anophthalmus hitleri, или "безглазый жук Гитлера" встречается только в Словении. Желающие заработать открыли на него охоту и даже начали вторгаться в места естественного обитания жуков. Например, в 2006 году экстремисты пробрались в 15 пещер, где обитают "безглазые жуки", чтобы захватить их. К слову, в то время за один хорошо сохранившийся экземпляр можно было выручить около 1400 долларов.

По словам эксперта по жукам Мартина Бэра, в данный момент "безглазый жук Гитлера" "находится на гране исчезновения" из-за постоянных преследований со стороны коллекционеров. В то же время канадский антрополог Мирьяна Роксандич заявляет, что эти жуки вовсе не заслужили такой участи, а потому это невинное насекомое нуждается в защите со стороны общества.

Чтобы остановить истребление Anophthalmus hitleri, которые уже находятся на грани исчезновения, ученые предлагают переименовать насекомых, надеясь, что это отвлечет внимание коллекционеров. Кроме того, ученые полагают, что имя Адольфа Гитлера в названии насекомых ставит под сомнение "соглашение об именовании новых видов на честь знаменитостей".

Ранее Фокус писал о том, что ученые разработали смертоносное соединение и назвали его в честь Киану Ривза.