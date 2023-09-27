Врожденные рабы Луны. Ученые узнали, насколько сильно спутник Земли влияет на нашу жизнь

Исследование показало, что независимо от социального и географического положения, Луна способна в одно мгновение перевернуть все наши планы с ног на голову.

Полнолуние всегда было окружено мифами и сказками, присутствующими в каждом уголке планеты, где проживают люди. И хотя многие из них были опровергнуты наукой, результаты одного из последних исследований позволяют предположить, что в одном из распространенных мифов, подобно шуткам, есть доля истины. Согласно результатам научной работы, в ночи, предшествующие полнолунию, наш образ жизни кардинально меняется, пишет EarthSky.

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Группа специалистов из Вашингтонского университета, Национального университета Кильмеса и Йельского университета провела подробное исследование, целью которого было понять связь между режимом сна и лунным циклом.

В ходе исследования они побывали в двух разных местах. Первое — община Тоба/Ком в сельской местности Аргентины, где искусственное освещение практически отсутствует. Второе место — центр Сиэтла, штат Вашингтон, где студенты колледжа постоянно живут в окружении городских огней. Результаты оказались весьма показательными. Несмотря на яркое городское освещение Сиэтла, фазы Луны оказывали такое же влияние на режим сна людей, как и в отдаленной сельской местности Аргентины.

Исторически сложилось так, что до появления электричества люди дольше оставались на улице в ночь перед полнолунием благодаря дополнительной освещенности. Это позволяло продлить время работы и развлечений. Примером может служить Урожайная Луна (так полную Луна называли индейцы Северной Америки), которая появляется осенью, позволяя фермерам продолжать сбор урожая до вечера.

Однако, несмотря на переход современного общества от естественного к искусственному освещению, наши внутренние часы, или циркадные ритмы, по-прежнему упрямо продолжают зависеть от Луны. Этому есть причина, ведь эти ритмы, определяющие время бодрствования и сна, изначально связаны со светом.

В ходе исследования участники носили наручные часы, которые отслеживали их сон. Полученные данные показали, что в дни, предшествующие полнолунию, люди обычно спали на час меньше и ложились спать на полчаса позже, чем обычно. Эта закономерность проявлялась независимо от того, где проживали участники — в городе или в сельской местности.

Интересно, что чем дальше люди находились от городских огней, тем сильнее проявлялось это нарушение сна. Но и городские жители не остались в стороне — они тоже ощущали притяжение Луны. Однако после того как фаза полнолуния прошла, ее влияние на сон стало ослабевать. По мере уменьшения освещенности Луны уменьшалось и ее влияние на сон.

Так что, если вы когда-нибудь чувствовали себя беспокойно или замечали, что ложитесь спать позже обычного в период полнолуния, то, судя по результатам данного исследования, ваши подозрения по поводу виновника происходящего, даже полагаясь на народные поверья, оказались верными. Независимо от того, где вы находитесь — в сельской местности или в шумном городе, Луна может оказывать большее влияние на ваши ночные процессы, чем вы могли бы предположить.

Но пусть это Вас не беспокоит. Если в преддверии полнолуния вы чаще, чем обычно, ворочаетесь, то это всего лишь естественное явление, которое наблюдается у многих людей. В будущем ученые углубятся в изучение этой связи между лунным циклом и нашим сном. Пока же, если полнолуние заставляет вас бодрствовать чуть дольше, не волнуйтесь — это просто часть человеческого бытия, отточенная в наших биологических часах временем и эволюцией.

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Также Фокус писал о способах улучшить качество сна, чтобы жить дольше. Новое исследование предполагает, что количество сна в день играет меньшую роль, чем предполагалось ранее. Гораздо важнее нечто другое.

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