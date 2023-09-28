Последняя трапеза. Ученые поняли, чем питались древние трилобиты, жившие на Земле 465 млн лет назад

Исследователям удалось разгадать эту тайну рациона древних морских членистоногих, бороздивших просторы океана в течение 250 миллионов лет.

В течение примерно 250 миллионов лет более 20 000 видов трилобитов носились по морскому дну земных океанов. Однако несмотря на огромное количество этих разнообразных членистоногих в записях окаменелостей, исследователям до сих пор немного известно об их базовой биологии, например, рационе трилобитов, пишет Science Alert.

До этого момента о диете древних членистоногих ученые могли судить лишь по косвенным признакам. Однако на этот раз ученым удалось обнаружить хорошо сохранившуюся окаменелость трилобита Bohemolichas incola с мелкими трехмерными деталями в обрамлении каменистых мешков, называемых Rokycany Balls. Однако самым удивительным оказалось то, что внутри ошеломляющей пищеварительной системы этого древнего существа сохранилась его последняя трапеза — в результате ученые смогли досконально изучить рацион трилобитов.

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По словам палеонтолога Петра Крафта из Карлова университета в Чехии, они с коллегами изучили содержимое пищеварительной системы трилобита и обнаружили в нем множество плотно упакованных фрагментов панциря. Некоторые и осколков были настолько велики, что исследователи смогли определить, кому они принадлежат.

Вентральный (брюшной) вид формы трилобита с ротовым аппаратом из золота и частицами пищи разных цветов Фото: Nature

Результаты анализа показали, что все эти кусочки добычи трилобитов принадлежат донным беспозвоночным, обитавшим на дне моря. При этом наиболее распространенными фрагментами стали раковины остракодов — небольших ракообразных, похожих на креветок. К слову, некоторые из и родственников до сих пор бороздят просторы океана. Кроме того, ученые узнали, что трилобиты также пожирали гиолитовых улиток, давно вымерших морских звезд и родственников морских ежей, стилофоров, а также других животных с тонким панцирем, которые, вероятно, представляли собой двустворчатых моллюсков.

Команда также не выявила признаков растворения в пищеварительной системе, а потому предположила, что пищеварительная система трилобитов не была кислой, а скорее нейтральной или щелочной по всей длине. К слову, по тому же принципу пищу переваривают ракообразные и пауки.

Сканирование содержимого пищеварительного тракта трилобита Фото: Nature

Авторы исследования отмечают, неизбирательные пищевые привычки трилобитов свидетельствуют о том, что они преимущественно представляли собой оппортунистических падальщиков. Фактически их рацион состоял из мертвых и живых животных, которые либо достаточно разложились, либо были слишком мелкими, чтобы проглотить их целиком.

Чтобы расти, членистоногим необходимо менять свой панцирный экзоскелет, то есть линять. Ученые изучили окаменелость и пришли к выводу, что этот трилобит перед смертью, вероятно, собирался скинуть экзоскелет, но не успел.

Ранее Фокус писал о том, что древние трилобиты имели хрустальные глаза, и они до сих пор остаются загадкой.