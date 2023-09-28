Пережили динозавров и деревья. Кровососы из морских глубин рассекают океан уже более 450 млн лет

Эти удивительные существа не имеют костного скелета, питают слабость к крови и телесным жидкостям, а на их макушке расположен "третий глаз".

Большая часть поверхности нашей планеты покрыта океанами, в глубине которых скрывается множество удивительных, а порой и жутких существ. Любопытно, но некоторые из них живут на планете дольше, чем кто-либо другой, пишет IFLScience.

Например, эти удивительные существа с устрашающими зубами, отсутствием костного скелета и невероятной тягой к крови. Исследователи отмечают, что представители этого вида являются одними из самых долгоживущих существ на Земле. Фактически, они "видели" динозавров и живут на нашей планете дольше, чем деревья — ученые полагают, что эти жутковатые кровососущие существа бороздят земные океаны вот уже 450 миллионов лет.

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Речь идет об Entosphenus tridentatus, или тихоокеанской миноге — существа, похожие на угрей. У них нет челюстей или костей, но они известны своей невероятной жаждой крови и телесных жидкостей других организмов. Ученым известно, что тело тихоокеанской миноги состоит из хрящевого "скелета", а на макушке головы располагается "третий глаз", который на самом деле представляет собой специализированный светочувствительный орган.

Фактически тихоокеанскую миногу можно считать живым ископаемым, так как эти существа появились еще в ордовике, около 450 миллионов лет назад. С тех пор представители этого вида претерпели некие адаптации и трансформации и смогли дожить до нашего времени. Свое имя миноги получили из-за жизненного пути, который им необходимо совершить: он начинается в пресноводных реках и ручьях, а затем они мигрируют в Тихий океан.

В прочем, на этом их путь не заканчивается, поскольку по достижению зрелости и готовности к нересту, миногам необходимо вернуться в пресную воду. Превращение из морского животного в пресноводное — весьма сложная задача, в результате чего эти существа претерпевают ряд изменений в своем внешнем виде и физиологии. Именно это и позволяет им пережить резкие изменения солености.

Исследователи отмечают, что тихоокеанские миноги также "обладают сверхспособностями" — они способны использовать химические сигналы, выделяемые личинками мигрирующих миног, чтобы вернуться к жизни в пресной воде. По сути, они способны вернуться в тот же водный путь, в котором нерестились, но это не обязательное условие.

Однако больше всего тихоокеанские миноги известны благодаря своей стратегии кормления. Они используют свои сферические рты без челюстей в качестве колючих присосок, которые помогают им кусать рыб и млекопитающих. Присосавшись к жертве они питаются ее кровью и телесными жидкостями, а затем оставляют на их телах зияющие раны. Отметим, что миноги не убивают своих жертв, так как они паразиты и добыча должна оставаться живой, чтобы минога могла питаться.

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