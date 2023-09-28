Неделя моды в океане. Зачем киты надевают шляпки из водорослей и рассекают моря (видео)

Исследователи наблюдали за тем, как морские гиганты поднимаются на поверхность и создают удивительные "головные уборы" из ламинарии и других водорослей.

Океан покрывает большую часть поверхности Земли, а в его глубинах обитают миллионы различных существ, о которых нам, к сожалению, известно слишком мало. Например, ученые наблюдали за китами и обнаружили, что эти морские гиганты очень любят играть с морскими водорослями, а именно делают из них "шляпки" и рассекают на поверхности, пишет Science Alert.

В ходе исследования, проведенного в Новом Уэльсе, ученые собрали более сотни различных взаимодействий китов с ламинарией и другими водорослями. Любопытно, что такое поведение оказалось типичным не для одного конкретного вида, а для множества: шляпки из водорослей были замечены у серых китов, южных и северных китов, и даже у горбатых.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Еще в 2011 году ученые изучали поведение китов и пришли к выводу, что морские гиганты таким образом развлекаются. Другие исследователи задокументировали случаи, когда киты перемещали бревна по воде в Колумбии или взаимодействовали с медузами на восточном побережье США. В новом исследовании ученые сосредоточились на взаимодействии с водорослями.

Исследователи полагают, что у "шляпок из водорослей" есть сразу два объяснения. Во-первых, это игра, а, во-вторых, это может быть весьма полезным — предполагается, что ношение ламинарии на голове может помочь справиться с зудом, смахнуть моллюсков или избавиться от надоедливых китовых вшей.

Исследователи также обнаружили, что киты, как правило, демонстрируют подобное поведение в регионах, где водоросли в изобилии. Наблюдения показывают, что горбатые киты используют водоросли во время миграции — это не удивительно, так как их маршрут пролегает ближе к берегу, где растет достаточное количество водорослей.

Отметим, что до сих пор подобное поведение китов было зарегистрировано в Австралии, США и Канаде. Ученые считают, это связано с тем, что в этих регионах проживает большее количество людей, наблюдающих за китами и выкладывающих видео на различные платформы.

К слову, на кадрах видно, что увлечение водорослями вовсе не мимолетно. Исследование показало, что горбатые киты могут взаимодействовать с водорослями, играть или носить на голове, около часа. Кроме того, ученые заметили, что киты также не против поделиться водорослями с другими китами, чтобы провести время вместе.

По словам научного сотрудника в области морских наук из Университета Гриффита Олафа Мейнеке, взаимодействие китов с водорослями в действительности является игрой, но, вероятно, не только. Однако исследователи полагают, что у такого поведения есть и другие преимущества. Во-первых, подобные игры улучшаю координацию и двигательные навыки, во-вторых, их можно использовать в качестве защиты от паразитов, в-третьих, некоторые виды морских водорослей замедляют рост бактерий, что может быть полезно для здоровья.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали виновного в полном истреблении двух видов китов.