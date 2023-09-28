Три простых шага. Назван самый эффективный способ чистить зубы зубной нитью (видео)

Исследователи дали полную инструкцию о том, как необходимо обращаться с зубной нитью, чтобы не навредить деснам и здоровью полости рта.

Чистка зубов является ежедневным ритуалам, который необходим нам, чтобы поддерживать чистоту и здоровье полости рта. Увы, но предыдущие исследования показывают, что большинство людей на планете не чистят зубы должным образом, пишет Science Alert.

Стоматологи также отмечают, что плохая техника может вызвать кровотечение десен, что само по себе довольно неприятно. Кроме того, ученые уверяют, что неправильное использование зубной нити способно повредить нашим деснам.

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По словам пародонтолога из Университета Тафтса Ирины Драган, они с коллегами нередко сталкиваются с тем, что пациенты травмируют линию десен, используя неправильную технику, что может привести к образованию расщелин из-за разрезания десны. В ходе нового исследования пародонтолог Дэвид Базали с коллегами изучили использование зубной нити, чтобы найти наиболее оптимальный способ и уменьшить кровоточивость десен.

В ходе исследования ученые предоставили добровольцам четкий набор инструкций по использованию зубной нити, а также позволили контрольной группе пользоваться зубной нитью по своему усмотрению. Результаты исследования показали, что за 8 недель 88% реципиентов полностью освоили технику чистки зубов, а их десна стали кровоточить на 70% меньше, при этом в контрольной группе снижение составило лишь 30%. В результате, ученые составили подробную инструкцию, которая поможет освоить технику чистки зубов зубной нитью.

Как чистить зубы зубной нитью

Отрежьте около 2=32 см нити. Поверните ладони друг к другу, а затем обмотайте конец вокруг безымянного пальца каждой руки. Между обеими руками должно оставаться около 12 см нити. Сложите руки в подвешенной нити ладонями вниз и возьмите нить между большим и указательным пальцами каждой руки. Аккуратно поместите нить между двумя зубами, используя большой/указательный палец, чтобы контролировать нить и не порезать десну. Прижмите нить к боковой стороне одного зуба, затем перемещайте ее вперед и назад пилящими движениями, одновременно оказывая давление вверх и вниз.

По словам, пародонтолога Пола Леви, данное исследование стало первым доказательством того, что использование зубной нити определенной техникой уменьшает инфекции десен и их кровоточивость.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.