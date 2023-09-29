1100 лет назад мощное землетрясение раскроило мегаполис на части: ученые говорят, это повторится

Исследователи обнаружили две линии разлома, способные вызвать землетрясение магнитудой 7,8 — сотни человек могут погибнуть.

1100 лет назад две лини разлома разорвались одновременно, что вызвало мощное "мегатрясение" магнитудой 7,8. Теперь исследователи полагают, что это может повториться, пишет Daily Mail.

Группа ученых из Университета Аризоны обнаружила стихийное бедствие, спровоцировавшее оползни и местное цунами, которые обернется катастрофой, если обрушится на регион, где сегодня проживает около 4 миллионов человек.

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Разломы расположены в Пьюджет-Саунде — регионе, в который входят Сиэтл, Такома и Олимпия. Исследование показывает, что эти разломы уже прорывались в прошлом, однако древнее землетрясение было в 20 раз сильнее, чем нынешние предупреждающие знаки, которые возможны в зонах разломов.

При этом сценарий 2005 года показал, что даже землетрясение магнитудой 6,7 убьет более 1600 человек и разрушит почти 10 000 зданий. Общие экономические потери составят около 50 миллиардов долларов. Команда отмечает, что вышеупомянутыми линиями разлома являются:

зона разлома Сиэтла (SFZ), проходящая под городом и вокруг него;

зона разлома горы Седл (SMFZ) на юго-западе Вашингтона.

В ходе исследования ученые извлекли окаменелые ели Дугласа из шести участков Пьюджет-Саунд, связанные с зонами разлома Сиэтла и горы Сэдл, которые, как предполагается, были разрушены сейсмической активностью. Команда измерила концентрацию радиоуглерода в древесине и определили, когда каждое из деревьев было "вырвано с корнем". Результаты показывают, что все деревья погибли в период между 923 и 924 годами.

Разломы расположены в Пьюджет-Саунде, куда входят Сиэтл, Такома и Олимпия Фото: University of Arizona

Исследователи считают, что тогда события могли разворачиваться согласно двум сценариям. В первом: два разлома разорвались в виде двух землетрясений, произошедших с разницей в часы или даже месяцы. В зоне разлома Сиэтла подземные толчки достигли магнитуды 7,5, а в зоне разлома горы Сэдл — 7,3. Второй сценарий предполагает, что произошло одно, но гораздо более мощное землетрясение, которое разорвало обе зоны разломов. Средняя магнитуда подземных толчков оценивается в 7,8 баллов.

Авторы исследования полагают, что в случае Пьюджет-Саундом, эти два разлома могут быть кинематически связаны. В 2022 году ученые из Департамента природных ресурсов штата Вашингтон также рассмотрели "мегатрясение", обрушившееся на Сиэтл 1100 лет назад, тогда ученые предположили, что его сила достигла магнитуды 7,5.

Модель, использованная учеными, также показывает, что 12-метровые волны буквально поглотят город за 3 минуты. Исследователи полагают, что мегаволны будут кружиться вокруг знаменитого Большого колеса Сиэтла, достигая территории страны до стадиона "Люмен Филд", домашнего стадиона "Сиэтл Сихокс", и парка "Т-Мобайл", где играет бейсбольная команда "Сиэтл Маринерс".

Ранее Фокус писал о том, что современные мегаполисы настолько тяжелые, что могут искривлять литосферу Земли.