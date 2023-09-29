В Австралии фермер поймал животное, которое вымерло 100 лет назад — квола тигрового (фото)

Хищное животное весом 2-3 кг, которое иногда охотится на кенгуру и крупный рогатый скот, не встречалось в Южной Австралии больше 100 лет.

Кволла или крапчатую сумчатую куницу, в последний раз видели в штате Южная Австралия в 1880-х годах. Но каким-то образом один из этих сумчатых оказался в капкане, который местный фермер поставил на хищников, охотившихся на его цыплят. Вместо бездомной одичавшей кошки или лисицы, Пао Лин Цай (Pao Ling Tsai) обнаружил считавшуюся вымершей сумчатую куницу. Об этом сообщает Newsweek.

"Этот вид считался вымершим в Южной Австралии, о них не было официальных записей на протяжении более чем ста лет, — сообщили представители Службы национальных парков и дикой природы (NPWS) побережья Лаймстоун.

Фермер объяснил, что ожидал увидеть какую-то кошку, но, заметив необычное животное, он поначалу понятия не имел, кто это.

Квол тигровый или крапчатая сумчатая куница

Квол тигровый

Кволы тигровые или крапчатые сумчатые куницы считались вымершими в Южной Австралии, тогда как в других регионах Зеленого континента они были в списке исчезающих видов. В юго-восточной части страны все же сохранилась некоторая их популяция.

Согласно Красному списку Международного союза охраны природы и природных ресурсов (IUCN Red List), этот вид считается "почти под угрозой". В глобальных масштабах насчитывается всего около 5 тысяч их особей.

Вес животного составляет от чуть меньше двух кг до трех кг. Они считаются крупнейшими сумчатыми хищниками на континенте и в этом отношении уступают первенство только тасманийскому дьяволу.

Куницы питаются разной пищей: ящерицами, змеями, дичью, небольшими грызунами и другими сумчатыми, такими как вомбатовые и кенкуру-валлаби. Иногда даже нападают на крупных животных в Австралии, таких как кенгуру, собак-динго и крупный рогатый скот.

Напомним, что на улице австралийского города заметили давно вымершее животное – тасманийского волка.

Также сообщалось, что в Бразилии обнаружили самое странное животное в мире, которое лает, как собака, но охотится на крыс.