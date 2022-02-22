В Австралии на улице города заметили давно вымершее животное – тасманийского волка (фото)

В австралийском городе Мельбурн местные жители смогли сфотографировать существо, которое очень похоже на исчезнувшее почти 100 лет назад сумчатое животное.

Один из местных жителей разместил в соцсетях фото животного, которое перемещалось по пригороду Мельбурна. В своих комментариях австралиец написал, что оно очень похоже на давно вымершего тасманийского волка, сообщает Daily Mail.

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Житель Мельбурна заметил бегущее по улице животное серого цвета с длинным хвостом и полосами на теле, как у сумчатого тасманийского волка. Последний представитель этого вида умер в зоопарке на острове Тасмания еще в 1936 году. Но многие жители Австралии до сих заявляют, что видели это животное.

Пользователь сети отметил, что это очень странное существо. Учитывая то, что животное быстро скрылось из виду, рассмотреть его более детально австралиец не смог.

Другие же комментаторы предположили, что животное больше похоже на лису или исхудалую собаку. И что это существо недостаточно большое для тасманийского волка. Хотя у животного действительно есть подобие полос на спине, они не такие отчетливые, как у тасманийского волка, пишет издание.

Тасманийский волк, или сумчатый волк был сумчатым млекопитающим хищников. Это животное очевидцы описали как в длину около 1 метра и около 50 см в высоту. Эти размеры соответствуют собаке или лисе.

[ + – ] Тасманийские волки в длину были от 100 до 130 см и 50-65 см в высоту Фото: Daily Mail

Но сами тасманийские волки в длину были от 100 до 130 см и 50-65 см в высоту. Весили эти хищники примерно от 15 до 30 кг. Последний тасманийский волк по имени Бенджамин умер в зоопарке на острове Тасмания 7 сентября 1936 года. С тех пор жители Австралии неоднократно заявляли, что видели это сумчатое животное и даже фотографировали его.

[ + – ] Последний тасманийский волк по имени Бенджамин умер в зоопарке на острове Тасмания 7 сентября 1936 года Фото: Daily Mail

Напоминаем, что в Сеть попали уникальные цветные кадры с последним тасманийским волком, вымершим много десятилетий назад.

Также Фокус писал о том, что впервые за 3000 лет в Австралии в дикой природе родились тасманийские дьяволы.