В Австралії на вулиці міста помітили тварину, яка давно вимерла, – тасманійського вовка (фото)

В австралійському місті Мельбурн місцеві жителі змогли сфотографувати істоту, яка дуже схожа на зниклу майже 100 років тому сумчасту тварину.

Один із місцевих жителів розмістив у соцмережах фото тварини, яке переміщувалося передмістям Мельбурна. У своїх коментарях австралієць написав, що вона дуже схожа на давно вимерлого тасманійського вовка, повідомляє Daily Mail.

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Мешканець Мельбурна помітив тварину сірого кольору з довгим хвостом і смугами на тілі, як у сумчастого тасманійського вовка. Останній представник цього виду помер у зоопарку на острові Тасманія ще 1936 року. Але багато жителів Австралії досі заявляють, що бачили цю тварину.

Користувач мережі зазначив, що це дуже дивна істота. Враховуючи те, що тварина швидко зникла, розглянути її детальныше австралієць не зміг.

Інші ж коментатори припустили, що тварина більше схожа на лисицю або схудлу собаку, а також що ця істота є недостатньо великою для тасманійського вовка. Хоча у тварини справді є подібність смуг на спині, вони не такі виразні, як у тасманійського вовка, пише видання.

Тасманійський вовк, або сумчастий вовк, був сумчастим ссавцем хижаків. Цю тварину очевидці описали як у довжину близько 1 метра та близько 50 см у висоту. Ці розміри відповідають собаці або лисиці.

[ + – ] Тасманійські вовки завдовжки були від 100 до 130 см і 50-65 см заввишки Фото: Daily Mail

Але самі тасманійські вовки завдовжки були від 100 до 130 см і 50-65 см заввишки. Важили ці хижаки приблизно від 15 до 30 кг. Останній тасманійський вовк на ім'я Бенджамін помер у зоопарку на острові Тасманія 7 вересня 1936 року. З того часу жителі Австралії неодноразово заявляли, що бачили цю сумчасту тварину та навіть фотографували її.

[ + – ] Останній тасманійський вовк на ім'я Бенджамін помер у зоопарку на острові Тасманія 7 вересня 1936 року Фото: Daily Mail

Нагадуємо, що до мережі потрапили унікальні кольорові кадри з останнім тасманійським вовком, який вимер багато десятиліть тому.

Також Фокус писав про те, що вперше за 3000 років в Австралії в дикій природі народилися тасманійські дияволи.