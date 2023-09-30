Иммунитет доступный всем: ключ к невосприимчивости к стрессу находится у нас под носом

Природа дает человеку множество способов справиться с различными вызовами здоровью, и наука собрала большое количество доказательств того, что стресс не является исключением из правил.

Люди часто попадают в опасную и распространенную ловушку негативных мыслей. При этом возникает ощущение, что в голове воспроизводятся старые сожаления, неудачи и раздумья по типу "что, если бы". Хотя это может очень негативно сказаться на жизни человека и в итоге привести к развитию депрессии, есть простое решение, как отвлечься от этих мыслей, пишет The New Daily.

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Руминативное мышление — это когда мы попадаем в ловушку постоянных и повторяющихся мыслей, часто сфокусированных на негативе или сожалениях. Это похоже на песню, которая повторяется вновь и вновь, без возможности ее переключить. Специалисты по психическому здоровью часто предлагают прорабатывать эти мысли по очереди, преобразуя беспокойство в конкретные действия. Однако в моменты, когда нужно просто отвлечься от этого мысленного круговорота, можно воспользоваться отвлекающим маневром.

В последнее время растет интерес к понятию "благоговение" — эмоции, которую мы испытываем, столкнувшись с чем-то грандиозным, выходящим за рамки нашего обычного опыта. Доктор Дачер Кельтнер из Калифорнийского университета в Беркли считает, что чувство благоговения может быть очень полезным для нашего самочувствия. Эта эмоция не только успокаивает нашу нервную систему, но и способствует укреплению доверия и связей, выделяя окситоцин, часто называемый "гормоном любви".

Келтнер описывает благоговение как ощущение, возникающее при встрече с чем-то настолько огромным и невероятным, что оно выходит за рамки нашего обычного понимания мира. Интересно, что наш организм реагирует на благоговение иначе, чем на такие эмоции, как радость или страх.

Различные исследования, проводившиеся в течение многих лет, показали положительное влияние природы на наше здоровье. Например, проживание вблизи парка может снизить риск инсульта на 16%. У детей, растущих вблизи зеленых насаждений, таких как парки и сады, снижается риск развития психических расстройств. Кроме того, пребывание на природе может помочь людям справиться с такими проблемами, как негативный образ тела.

Одно из исследований заключило, что эмоция "благоговения" может быть тем волшебным ингредиентом, который усиливает эти преимущества. В исследовании, проведенном в 2020 году португальскими учеными, было обнаружено, что всего лишь 30-минутная прогулка по парку значительно снижает уровень негативных мыслей у участников. В то же время аналогичная прогулка в городской среде, лишенной природных элементов, не давала такого эффекта. Важнейшим открытием стало то, что участники, испытывавшие большее благоговение во время прогулки на природе, испытывали более значительное снижение негативных мыслей.

Иногда самые простые впечатления от пребывания на природе могут помочь отвлечься. Например, наблюдение за птицами может стать увлекательным занятием, которое отвлекает нас от размышлений. Даже в таких, казалось бы, мрачных местах, как кладбища, динамичный мир природы — будь то борьба птиц за территорию или меняющиеся краски неба — может стать центром нашего внимания, отгоняя назойливые негативные мысли.

Если вы обнаружили, что зациклились на негативных мыслях, попробуйте прогуляться на природе. Пусть необъятные просторы мира, сложные детали растений или игривые выходки животных наполнят Вас чувством благоговения. Возможно, это то простое средство, которое необходимо для того, чтобы освежить свой разум и взглянуть на мир по-новому.

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