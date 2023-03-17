Здоровая голова. Пандемия не привела к кризису психологического здоровья, – ученые

Психическое здоровье большинства людей было достаточно хорошим во время пандемии коронавируса, показывает новое удивительное исследование, хотя в других сферах все не так радужно.

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В докладе, опубликованном в рецензируемом медицинском журнале, проанализировано 137 исследований со всего мира и обнаружено, что в целом психическое здоровье людей не показало значительных изменений до и после самой страшной пандемии коронавируса, пишет Science Alert.

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"Влияние COVID-19 на психическое здоровье более нюансировано, чем термин "цунами" или другие подобные термины, используемые некоторыми исследователями и во многих статьях СМИ, – пишут исследователи. – Вместо кризиса психического здоровья, на популяционном уровне был отмечен высокий уровень устойчивости".

Ученые изучили результаты исследований, проведенных в 2018-2019 годах, до того, как Китай впервые сообщил Всемирной организации здравоохранения о первой вспышке коронавируса, и сравнили их с результатами исследований, проведенных на тех же группах людей в 2020 году или позже.

Они обнаружили, что большинство изменений в симптомах психического здоровья, которые включают симптомы депрессии и тревоги, "были близки к нулю и не были статистически значимыми".

"Среди исследований населения в целом мы не обнаружили изменений в общем психическом здоровье или симптомах тревоги, а ухудшение симптомов депрессии было минимальным", – говорится в исследовании.

Подавляющее большинство проанализированных исследований проводилось в более богатых странах. Однако у некоторых групп людей психическое здоровье все же ухудшилось. По данным отчета, у женщин наблюдалось ухудшение симптомов психического здоровья, хотя и на незначительную величину. В исследовании также отмечается, что то же самое было верно для пожилых людей, студентов университетов и тех, кто принадлежал к сексуальным или гендерным меньшинствам.

"Значительное ухудшение симптомов среди женщин или представителей женской части населения вызывает беспокойство", – говорится в исследовании, добавляя, что женщины непропорционально представлены в сфере здравоохранения, занимая подавляющее большинство рабочих мест в сфере ухода за семьей и престарелыми. Исследователи также отметили, что во время пандемии участились случаи насилия со стороны интимных партнеров по отношению к женщинам.

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