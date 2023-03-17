Здорова голова. Пандемія не призвела до кризи психологічного здоров'я, – вчені

Психічне здоров'я більшості людей було досить добрим під час пандемії коронавірусу, показує нове дивовижне дослідження, хоча в інших сферах все не так райдужно.

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У доповіді, опублікованій у медичному журналі, що рецензується, проаналізовано 137 досліджень з усього світу і виявлено, що в цілому психічне здоров'я людей не показало значних змін до і після найстрашнішої пандемії коронавірусу, пише Science Alert.

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"Вплив COVID-19 на психічне здоров'я більш нюансований, ніж термін "цунамі" або інші подібні терміни, які використовуються деякими дослідниками та у багатьох статтях ЗМІ, – пишуть дослідники. – Замість кризи психічного здоров'я, на популяційному рівні було відзначено високий рівень стійкості".

Вчені вивчили результати досліджень, проведених у 2018-2019 роках, до того, як Китай вперше повідомив Всесвітню організацію охорони здоров'я про перший спалах коронавірусу, та порівняли їх із результатами досліджень, проведених на тих же групах людей у 2020 році або пізніше.

Вони виявили, що більшість змін у симптомах психічного здоров'я, які включають симптоми депресії та тривоги, "були близькими до нуля і не були статистично значущими".

"Серед досліджень населення загалом ми не виявили змін у загальному психічному здоров'ї чи симптомах тривоги, а погіршення симптомів депресії було мінімальним", – йдеться у досліді.

Переважна більшість проаналізованих експериментів проводилося у багатших країнах. Однак у деяких груп людей психічне здоров'я все ж таки погіршилося. За даними звіту, у жінок спостерігалося погіршення симптомів психічного здоров'я, хоч і на незначну величину. У дослідженні також зазначається, що те саме було вірним для людей похилого віку, студентів університетів і тих, хто належав до сексуальних або гендерних меншин.

"Значне погіршення симптомів серед жінок чи представників жіночої частини населення викликає занепокоєння", – йдеться у експерименті, додавши, що жінки непропорційно представлені у сфері охорони здоров'я, зайнявши переважну більшість робочих місць у сфері догляду за сім'єю та літніми людьми. Дослідники також зазначили, що під час пандемії почастішали випадки насильства з боку інтимних партнерів щодо жінок.

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