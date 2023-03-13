Читаем тревогу по анализам. Теперь врачи умеют определять психологические расстройства по крови

Исследователи разработали анализ крови, позволяющий определить риск развития тревожности у человека, а также определить степень ее тяжести и оптимальный курс лечения.

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Тест, основанный на биомаркерах, тесно связанных с расстройством настроения, может также предсказать, будет ли человек более тревожным в будущем и как другие вещи, например, изменения в гормонах, могут повлиять на его тревожность. И теперь, когда группа под руководством исследователей из Медицинской школы Университета Индианы утвердила тест, один стартап уже создает анализы крови для использования врачами, пишет Science Alert.

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"Многие люди страдают от тревожности, которая может быть очень неприятной и мешать повседневной жизни, – говорит психиатрический нейробиолог Александр Никулеску из Медицинской школы Университета Индианы, – Наличие чего-то объективного, подобного этому, когда мы можем знать, каково текущее состояние человека, а также его будущий риск и какие варианты лечения соответствуют его профилю, является очень мощным средством помощи людям".

В этом недавнем исследовании использовались методы, которые члены группы разработали в предыдущих исследованиях, что привело к созданию анализа крови на депрессию, посттравматическое стрессовое расстройство, биполярное расстройство и боль.

Анализ образцов крови — это удобный и объективный способ узнать, что происходит в нашем теле и мозге. Диагностика, которая в значительной степени зависит от самоотчета или наблюдения за поведением, может быть затруднена из-за трудностей в общении или различий в симптомах. Измеряя количество белка, фермента, гормона или другой молекулы, тесно связанной с заболеванием, специалисты получают еще один инструмент для принятия обоснованного решения.

Чтобы определить подходящие биомаркеры тревожности, Никулеску и его коллеги набрали пациентов в Медицинском центре ветеранов Индианаполиса и распределили их в одну из трех групп.

Первая группа, названная группой обнаружения биомаркеров, состояла из 58 человек (41 мужчина и 17 женщин), у которых уровень тревожности менялся хотя бы один раз от одного визита к другому. Эта группа позволила команде искать возможные биомаркеры, которые могут быть связаны с изменениями тревожности.

Лучшие биомаркеры-кандидаты, найденные в этой "группе открытия", были протестированы на второй группе добровольцев, состоящей из 40 человек (32 мужчины и 8 женщин). Эта группа была названа группой проверки биомаркеров. Этот процесс проверки был важен для того, чтобы убедиться, что биомаркеры могут надежно и точно предсказывать изменения тревожности.

Валидированные биомаркеры были использованы в тестировании биомаркеров для прогнозирования состояния высокой тревожности и клинически тяжелой тревожности в третьей группе. Эта группа тестирования биомаркеров состояла из 161 мужчины и 36 женщин для прогнозирования состояния высокой тревоги и 159 мужчин и 36 женщин для прогнозирования клинически тяжелой тревоги.

В конечном итоге, используя данные всех трех групп, исследователи обнаружили и подтвердили 19 биомаркеров крови, которые могут быть использованы для прогнозирования изменений тревожности.

Тревожные расстройства широко распространены и сильно влияют на качество жизни людей, поэтому важно попытаться лучше понять, диагностировать и лечить их.

Существует множество социальных и психологических, а также физиологических методов лечения тревожных расстройств, но врачам трудно найти баланс между лекарствами и терапией в нужных количествах и в нужное время.

"Современный подход заключается в том, чтобы поговорить с людьми о том, как они себя чувствуют, чтобы выяснить, могут ли они принимать лекарства, но некоторые лекарства могут вызывать привыкание и создавать дополнительные проблемы, – говорит Никулеску, – Мы хотели выяснить, может ли наш подход к определению биомаркеров крови помочь нам подобрать людям существующие лекарства, которые будут работать лучше и не вызывать привыкания".

Более того, если врачи смогут обнаружить специфические биомаркеры, предсказывающие риск развития тревожных расстройств в будущем, они смогут начать предотвращать тревожные расстройства до того, как они начнутся или вернутся.

"Есть люди, у которых есть тревога, но она не диагностирована должным образом, тогда у них возникают панические атаки, они думают, что у них сердечный приступ, и в итоге попадают в отделение скорой помощи со всеми видами физических симптомов, – добавляет Никулеску, – Если мы сможем узнать об этом раньше, то, надеюсь, сможем избежать этой боли и страданий и вылечить их раньше с помощью того, что соответствует их профилю".

Важно, заключают исследователи, что тот факт, что не все пациенты отвечают на существующие методы лечения, показывает, насколько важно продолжать исследования, чтобы найти новые и лучшие методы лечения.

Они надеются, что новые тесты на биомаркеры крови можно будет использовать для подбора пациентам подходящих лекарств, определения эффективности лечения и поиска новых способов применения старых препаратов.

"Это то, что может стать панельным тестом в рамках регулярных оздоровительных визитов пациентов, чтобы оценить их психическое здоровье с течением времени и предотвратить любые будущие расстройства, — надеется Никулеску, – Профилактика лучше в долгосрочной перспективе".

Ранее Фокус писал про странное действие подсластителей. Исследование показало, что суточная доза аспартама вызывает тревожность не только у тех, кто его потребляет, но и их потомства.