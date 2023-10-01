Тонкие натуры. Ученые рассказали, почему нарвалы ни за что не выживут в неволе

За последние 50 лет два аквариума попробовали взять этих китов под опеку, но оба раза закончились весьма драматично.

Вероятность того, что когда-либо увидим нарвала в аквариуме, крайне мала — и на то есть веские причины. За последние чуть более полувека в Северной Америки было предпринято всего две попытки удержать нарвалов в неволе, и обе они, увы, закончились катастрофой, пишет IFLScience.

Нарвалы являются одними из наиболее удивительных обитателей океана, обитающих в ледяных водах атлантической Арктики. Их тела могут достигать в длину от 4 до 5,5 метров, не считая длинного спирального зуба, торчащего из головы, что делает их похожими на единорогов. Также эти зубатые киты известны своим застенчивым и пугливым характером, что делает их относительно трудными для изучения, а потому многие аспекты их жизни до сих пор являются загадкой для исследователей.

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За всю историю аквариумов известно лишь две попытки "приручить" нарвалов. Первая произошла в 1969 году, когда аквариум на Кони-Айленде (Нью-Йорк) разместил у себя нарвала. Молодой теленок был пойман инуитами во время охоты, а затем передан аквариуму. Его назвали Умиак и поместили к самке белухи, которая, как предполагалось, должна была заменить ему мать, убитую во время охоты.

Смотрители кормили молодого нарвала молоком с нарезанными моллюсками, что, по-видимому, нравилось киту. Однако его пребывание в аквариуме оказалось недолгим. 7 октября 1969 года, менее чем через год, Умиак умер от пневмонии.

Вторая попытка поместить нарвала в аквариум была предпринята в 1970 году в Ванкувере (Канада). Их охота за нарвалами началась еще в 1968 году, когда амбициозный директор Ванкуверского аквариума Мюррей Ньюман отправился на охоту в море вокруг Баффинова острова вместе с проводниками-инуитами. Эта попытка не увенчалась успехом, как и две последующие. Впрочем, в конце концов инуиты продали Ньюману молодого нарвала, которого назвали Кила Лугук. Позже аквариуму также удалось заполучить еще двух самок и трех телят.

Изначально общественность и средства массовой информации приветствовали такое пополнение в аквариуме, но позже все пошло наперекосяк. Менее чем через месяц, в августе 1970 года, умерли трое детенышей нарвалов, к ноябрю скончались и две самки. Общественное возмущение начало нарастать, а местные власти призывали отпустить Кила Лугука на волю. Впрочем, этого не произошло и 26 декабря самец умер.

Исследователи отмечают, что причина, по которой нарвалы не способны выжить в неволе, до сих пор не совсем ясна. Но ученым известно, что эти киты чрезвычайно чувствительны, а их знаменитый "бивень" наполнен 10 миллионами нервных окончаний, что помогает им улавливать самые тонкие изменения температуры, давления, градиента частиц и много другого.

Предыдущие исследования также показали, что эти морские млекопитающие чрезвычайно чувствительны к антропогенному шуму — даже одного корабля достаточно, чтобы радикально изменить поведение нарвалов.

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