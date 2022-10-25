"Морские единороги" нашли способ пережить глобальное потепление. Как им это удалось

Ученые обнаружили, что нарвалы смогли приспособиться к климатическому кризису.

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Нарвалы — единственные представители семейства нарваловых. Их легко узнать по длинному спиралевидному бивню, за который их прозвали "морскими единорогами". Более двух десятилетий ученые наблюдали за 40 нарвалами и выяснили, что эти млекопитающие смогли приспособиться к климатическим изменениям, которые сулит планете глобальное потепление, пишет The Guardian.

Нарвалы обитают в арктических водах Гренландии, Канады и России. Они являются мигрирующим видом — летние месяцы "морские единороги" проводят в прибрежных районах свободных от льда, а после перемещаются в более глубокие воды.

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Ученые из Виндзорского университета в Канаде изучили спутниковые данные о перемещении группы нарвалов из 40 особей в период с 1997 по 2018 год, чтобы понять, как эта группа млекопитающих перемещалась по канадской Арктике и когда покидала свои привычные угодья.

Позже ученые сравнили полученные данные с локальными и региональными температурными изменениями, а также образованиями льда. Ученые обнаружили, что "морские единороги" научились адаптировать к климатическому кризису — каждые 10 лет они откладывали свою миграцию на 10 дней. В общей сложности с 1997 года задержка миграции составляет уже 17 дней.

По словам автора исследования Кортни Шуерт, им с коллегами удалось выяснить, что задержка миграции нарвалов напрямую связана с тенденциями образования морского льда в этом районе. Исследователи считают, что это позитивное открытие — способность одного вида адаптироваться к климатическим изменениям из-за глобального потепления, дает надежду на выживание других видов. Впрочем некая опасность все же существует.

Исследователи опасаются, что из-за отложенной миграции нарвалы в конце концов могут оказаться в ледяной ловушке. Еще одна опасность, которая подстерегает "морских единорогов" — хищники и суда. Ученые предполагают, что задержка миграции в последствии может привести к более частым встреча, например, с косатками, а также судами, которые получат доступ к маршрутам, которые ранее были заморожены.

Ранее Фокус писал о том, что ученые смогли объяснить поведение нарвалов с помощью теории хаоса.