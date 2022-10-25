"Морські єдинороги" знайшли спосіб пережити глобальне потепління. Як їм це вдалося

Учені з'ясували, що нарвали змогли пристосуватися до кліматичної кризи.

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Нарвали — єдині представники сімейства нарвалових. Їх легко впізнати за довгим спіралеподібним бивнем, за який їх прозвали "морськими єдинорогами". Понад два десятиліття учені спостерігали за 40 нарвалами і з'ясували, що ці ссавці змогли пристосуватися до кліматичних змін, які обіцяють планеті глобальне потепління, пише The Guardian.

Нарвали мешкають в арктичних водах Гренландії, Канади та Росії. Вони є мігруючим видом — літні місяці "морські єдинороги" проводять у прибережних районах вільних від льоду, а потім переміщуються у глибші води.

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Учені з Віндзорського університету в Канаді вивчили супутникові дані про переміщення групи нарвалів із 40 особин у період із 1997 по 2018 рік, щоб зрозуміти, як ця група ссавців переміщалася канадською Арктикою і коли залишала свої звичні угіддя.

Пізніше вчені порівняли отримані дані з локальними та регіональними температурними змінами, а також утвореннями льоду. Учені з'ясували, що "морські єдинороги" навчилися адаптуватися до кліматичної кризи — кожні 10 років вони відкладали свою міграцію на 10 днів. Загалом із 1997 року затримка міграції становить уже 17 днів.

За словами авторки дослідження Кортні Шуерт, їм із колегами вдалося з'ясувати, що затримка міграції нарвалів безпосередньо пов'язана з тенденціями утворення морського льоду в цьому районі. Дослідники вважають, що це позитивне відкриття — здатність одного виду адаптуватися до кліматичних змін через глобальне потепління, дає надію на виживання інших видів. Втім, певна небезпека все ж таки існує.

Дослідники побоюються, що через відкладену міграцію нарвали врешті-решт можуть опинитися у крижаній пастці. Ще одна небезпека, яка чатує на "морських єдинорогів" — хижаки та судна. Учені припускають, що затримка міграції згодом може призвести до більш частих зустрічей, наприклад, із косатками, а також судами, які отримають доступ до маршрутів, які раніше були заморожені.

Раніше Фокус писав про те, що вчені змогли пояснити поведінку нарвалів за допомогою теорії хаосу.