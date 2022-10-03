Безумці підводного світу. Пояснити поведінку нарвалів змогла лише теорія хаосу

Довгий час ці істоти здавалися вченим настільки дивними, що пояснити їхню поведінку ніяк не вдавалося. Все змінилося після застосування нового підходу.

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Нарвали — одні з найзагадковіших і найдивніших істот океану. Починаючи від їхнього зовнішнього вигляду і закінчуючи звичками — все в цих тваринах здається вельми незвичайним ученим. Проте новий підхід та використання математичного аналізу, здається, пролили світло на життя нарвалів, пише Science Alert.

Ці дивовижні тварини не внесені до списку тварин, які зникають, проте вони все ще залишаються вразливими через діяльність людини, плавання суден, забруднення води та різкі зміни клімату — життя нарвалів тісно пов'язане з морським льодом, кількість якого швидко скорочується через глобальне потепління. Інформація про поведінку нарвалів могла б значно допомогти вченим зрозуміти, як саме можна захистити нарвалів та не допустити зникнення деяких конкретних видів.

Довгий час вчені не могли знайти хоч якоїсь логіки у поведінці цих істот. Відомо, що вони люблять глибокі занурення приблизно на 2 кілометри і залежні від морського льоду. Однак це лише крихти інформації, які відомі вченим.

Водночас відстежувати нарвалів у дикій природі досить складно. Однак у новому дослідженні підходи об'єднали двоє вчених — Євгеній Подольський, геолог з Університету Хоккайдо в Японії, та Медс Петер Хайде-Йоргенсен, морський біолог із Гренландського інституту природних ресурсів. У своєму дослідженні вони застосували принципи теорії хаосу і дійшли висновку, що якась логіка в поведінці нарвалів все ж таки є.

Під час дослідження вченим вдалося причепити маячок на спину всього одного нарвала, за яким спостерігали понад три місяці — загалом 83 дні. Вчені відслідковували час і глибину, де проявляв активність нарвал, та використали низку математичних прийомів.

У результаті інструменти теорії хаосу допомогли вченим зрозуміти прихований режим одного конкретного нарвала. Наприклад, випробуваний волів відпочивати близько до поверхні океану близько полудня, проте якщо він все ж пірнав у цей час, то занурювався особливо глибоко. А от у сутінках і вночі нарвал, як правило, знаходився на мілководді, але інтенсивніше занурювався. Вчені вважають, що це може бути пов'язане з полюванням на кальмари.

Дослідження також показує, що інтенсивність занурень нарвала безпосередньо залежить від переважання морського льоду. Коли морський лід був великим, нарвал скорочував свою активність на поверхні океану і все більше часу проводив на глибині, інтенсивно пірнаючи.

Зазначимо, що вчені вивчили поведінку лише одного нарвала. Проте вони сподіваються, що отримані під час дослідження дані дозволять застосувати теорію хаосу вивчення інших особин. Згодом вчені зможуть дізнатися більше про життя нарвалів, їх розклад і навіть допоможе зберегти види від зникнення.

Раніше Фокус писав, що вченим вдалося виявити в океані незвичайного морського огірка, який перейняв звички медузи.