Виростили медузи. Вчені виявили в океані морського огірка, зовсім не схожого на свій вид

На відміну від своїх родичів, які воліють просто валятися на дні океану, цей морський огірок проводить більшу частину життя в русі.

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У світі існує близько 1200 різних видів морських огірків. Більшість з них вважає за краще просто лежати на дні океану, інші ж готові рухатися, але тільки в разі небезпеки, і лише пелаготурія (Pelagothuria natatrix) проводить більшу частину життя в русі, пише The Guardian.

Вперше цей вид виявили вчені ще наприкінці 19 століття. Однак довгий час вченим вдавалося виявити лише кілька представників цього виду — їх виловили наукові тралові мережі, однак вони виявлялися дуже пошарпаними — через те, що вони мають желеподібні стулясті тіла, їх майже неможливо зберегти в цілості, що ускладнює подальше вивчення.

У 2014 році біолог зі Смітсонівського інституту у Вашингтоні Кріс Мах здійснив так зване повторне відкриття виду. Тоді вчений переглядав базу глибоководних зображень і звернув увагу на парасольки, які часто плутали з медузами. Однак Мах помітив схожість із маловивченим плавучим морським огірком. Знахідка біолога спонукала інших вчених шукати представників цього виду і вже через три роки дослідники виявили близько сотні пелаготурій у водах між Самоа та Гаваями.

[ + – ] Пелаготурії зовсім не схожі на родичів — більшу частину життя вони проводять у русі Фото: пелаготурия

Pelagothuria natatrix — дослівно перекладається, як плавучий морський огірок. Представники цього морського виду мешкають на глибині від 196 до 4440 метрів. Вчені виявили, що плавучі морські огірки часто обирають райони з низьким вмістом кисню. На думку Маха, так пелаготурії захищаються від великих хижаків, яким зазвичай потрібно більше кисню.

Вчені досліджували представників цього виду і дійшли висновку, що вони, очевидно, еволюціонували і перейняли спосіб життя медуз. Річ у тому, що деякі з морських огірків все ж таки здатні рухатися нехай і недовго, і недалеко. Предки пелаготурій, мабуть, починали також, а потім еволюціонували — тепер основну частину життя вони проводять у русі.

Тіло плаваючого морського огірка складається з води та невеликої кількості колагену. Для підтримки такого драглистого слизу пелаготурії не потрібно багато енергії, а тому вони впевнено почуваються на глибині. Крім того, плавати їм допомагають їхні желеподібні тіла — вони плавучі за своєю природою, а тому тваринам не доводиться витрачати багато енергії на енергійне плавання.

Раніше Фокус писав про те, що на дні океану біля острова Ява виявили гігантського "підводного таргана".