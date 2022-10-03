Вырастили медузы. Ученые обнаружили в океане морского огурца, совсем не похожего на свой вид

В отличие от своих сородичей, которые предпочитают просто валяться на дне океана, этот морской огурец проводит большую часть жизни в движении.

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В мире существует около 1200 различных видов морских огурцов. Большинство из них предпочитают просто лежать на дне океана, другие же готовы двигаться, но лишь в случае опасности и лишь пелаготурия (Pelagothuria natatrix) проводит большую часть жизни в движении, пишет The Guardian.

Впервые этот вид был обнаружен учеными еще в конце 19 века. Однако долгое время ученым удавалось обнаружить всего несколько представителей этого вида — они были выловлены научными траловыми сетями и оказывались весьма потрепанными — из-за того, что они имеют желеобразные студенистые тела, их почти невозможно сохранить в целости, что затрудняет дальнейшее изучение.

В 2014 году биолог из Смитсоновского института в Вашингтоне Крис Мах, совершил так называемое повторное открытие вида. Тогда ученый просматривал базу глубоководных изображений и обратил внимание на плавучие зонтики, которые часто путали с медузами. Однако Мах заметил сходство с малоизученным плавучим морским огурцом. Находка биолога побудила других ученых искать представителей этого вида и уже через три года исследователи обнаружили порядка сотни пелаготурий в водах между Самоа и Гавайями.

[ + – ] Пелаготурии вовсе не похожи на сородичей - большую часть жизни они проводят в движении. Фото: NOAA/OER

Pelagothuria natatrix — дословно переводится, как плавающий морской огурец. Представители этого морского вида обитают на глубине от 196 до 4440 метров. Ученые обнаружили, что плавающие морские огурцы часто выбирают районы с низким содержанием кислорода. По мнению Маха, таким образом пелаготурии защищаются от больших хищников, которым, как правило, требуется больше кислорода.

Ученые исследовали представителей этого вида и пришли к заключению, что они по видимому эволюционировали и переняли образ жизни медуз. Дело в том, что некоторые из морских огурцов все же способны двигаться пусть и недолго, и недалеко. Предки пелаготурий, по видимому, начинали также, а затем эволюционировали — теперь основную часть жизни они проводят в движении.

Тело плавающего морского огурца состоит из воды и небольшого количества коллагена. Для поддержания такой студенистой слизи пелаготурии не требуется много энергии, а потому они уверенно чувствуют себя на глубине. Кроме того, плавать им помогают их желеобразные тела — они плавучие по своей природе, а потому животным не приходится тратить много энергии на энергичное плавание.

Ранее Фокус писал о том, что на дне океана возле острова Ява обнаружили гигантского "подводного таракана".