Безумцы подводного мира. Объяснить поведение нарвалов смогла лишь теория хаоса
Долгое время эти существа казались ученым настолько странными, что объяснить их поведение никак не удавалось. Все изменилось после применения нового подхода.
Нарвалы — одни из самых загадочных и странных существ океана. Начиная от их внешнего вида и заканчивая повадками — все в этих животных кажется весьма необычным ученым. Однако новый подход и использование математического анализа, кажется, пролили свет на жизнь нарвалов, пишет Science Alert.
Эти удивительные животные не внесены в список исчезающих животных, однако они все еще остаются уязвимыми из-за деятельности человека, плавания судов, загрязнения воды и резких изменений климата — жизнь нарвалов тесно связана с морским льдом, количество которого быстро сокращается из-за глобального потепления. Информация о поведении нарвалов могла бы значительно помочь ученым понять, как именно можно защитить нарвалов и не допустить исчезновение некоторых конкретных видов.
Долгое время ученые не могли найти хоть какой-то логики в поведении этих существ. Известно, что они любят глубокие погружения — приблизительно на 2 километра, и зависимы от морского льда. Однако это лишь крупицы информации, которые известны ученым.
В то же время отслеживать нарвалов в дикой природе достаточно сложно. Однако в новом исследовании подходы объединили двое ученых — Евгений Подольский, геолог из Университета Хоккайдо в Японии и Мэдс Петер Хайде-Йоргенсен, морской биолог из Гренландского института природных ресурсов. В своем исследовании они применили принципы теории хаоса и пришли к выводу, что некая логика в поведении нарвалов все же есть.
В ходе исследования ученым удалось прицепить маячок на спину всего одного нарвала за которым наблюдали более трех месяцев — в общей сложности 83 дня. Ученые отслеживали время и глубину, на которой активничал нарвал, а затем использовали ряд математических приемов.
В результате инструменты теории хаоса помогли ученым понять скрытый режим одного конкретного нарвала. Например, испытуемый предпочитал отдыхать близко к поверхности океана около полудня, однако если он все же нырял в это время, то погружался особенно глубоко. А вот в сумерках и ночью нарвал, как правило, находился на мелководье, но более интенсивно погружался. Ученые считают, что это может быть связано с охотой на кальмаров.
Исследование также показывает, что интенсивность погружений нарвала напрямую зависит от преобладания морского льда. Когда морской лед был более обильным, нарвал сокращал свою активность на поверхности океана и все больше времени проводил на глубине, интенсивно ныряя.
Отметим, что ученые изучили поведение лишь одного нарвала. Однако они надеются, что полученные в ходе исследования данные позволят применить теорию хаоса к изучению других особей. В последствии ученые смогут узнать больше о жизни нарвалов, их расписании и даже поможет сохранить виды от исчезновения.
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