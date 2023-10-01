Настаивалось тысячи лет: в Египте обнаружили одно из самых старых вин на планете

Археологи нашли сотни закрытых кувшинов, которые ранее не открывались, у гробницы царицы Мернейт.

В Египте обнаружили вино возрастом пять тысяч лет. Об этом сообщила новостная компания Ahram Online в воскресенье, 1 октября.

Медиа пишет о том, что во время раскопок в провинции Сохаг египетские археологи вместе с коллегами из Австрии и Германии обнаружили сотни кувшинов с остатками вина. Ученые работали у гробницы царицы Мернейт из Первой династии в районе Умм Эль-Кааб в Абидос. Там археологи нашли сотни закрытых кувшинов, которые ранее не открывались.

Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета по древностям, сообщил, что археологическая группа обнаружила несколько погребальных предметов, в том числе сотни больших винных кувшинов, некоторые из которых имели неповрежденные пробки и содержали хорошо сохранившиеся остатки вина 5000-летней выдержки.

Надписи также указывают на то, что Мерет-Нейт руководила центральными правительственными учреждениями, такими как казначейство, что подтверждает теорию о том, что она сыграла исторически значимую роль, отметил Вазири.

Дитрих Рауэ, директор Немецкого археологического института, отметил, что Мерет-Нейт была единственной женщиной с собственной монументальной гробницей на первом царском кладбище Египта в Абидосе и, вероятно, самой влиятельной женщиной своей эпохи. Он добавил, что недавние раскопки предоставили новую информацию об этой "уникальной женщине и ее эпохе" и дали повод для предположений, что Мерет-Нейт, возможно, была первой женщиной-царицей в Древнем Египте, то есть предшествовавшей царице Хатшепсут из 18-й династии.

Напомним, в начале августа возле Египта случайно нашли корабль с винными амфорами. Артефакты — в том числе и амфоры с вином, которые везли с греческого острова Родос — нашли рядом с кораблем. Это указывает на то, что причиной кораблекрушения могло быть столкновение с подводными земляными массами.

Также мы писали о том, где впервые на Земле было изобретено вино. Археологи раскопали глиняные сосуды, которые использовались для виноделия. Они датируются 8 000 годами и содержали остатки винограда, датированные 6 000 годом до нашей эры. Эти находки указали на Грузию, европейскую страну, как на родину вина