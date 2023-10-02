Марсоход Perseverance показал, как по Марсу бродит пылевой дьявол: его высота около 2 км (видео)

Природное явление было зарегистрировано приблизительно в 4 километрах от самого марсохода, который находится в кратере Езеро.

Марсоход NASA Perseverance снова запечатлел на Марсе погодное явление, которое можно встретить в пустынных регионах Земли, пишет Space.com.

В кадр попал пылевой дьявол на западном крае марсианского кратера Езеро. Согласно подсчетам команды, в тот момент смерч находится примерно в 4 км от марсохода и двигался с востока на запад со скоростью около 19 км/ч. Также удалось определить, что ширина пылевого дьявола составляла примерно 60 метров и выдвинуть предположения по поводу его высоты, так как смерч попал в кадр не полностью.

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"Мы не видим вершину пылевого дьявола, но тень, которую он отбрасывает, дает хорошее представление о его высоте. Так, тень пылевого дьявола указывает на то, что его высота составляет около 2 км", — говорит член научной команды Perseverance, планетолог из Института космических наук в Боулдере Марк Леммон.

Марсоход успел сделать 21 снимок смерча на Красной планете с помощью одной из своих навигационных камер. В итоге, команда склеила полученные фотографии, чтобы сделать видео и ускорила его в 20 раз.

Отметим, что марсоход Perseverance высадился на дне кратера Езеро в феврале 2021 года с миссией по поиску доказательств того, что на Марсе когда-то существовала жизнь. Также аппарат собирает образцы почвы для их последующей отправки на Землю.

Исследователи уверены в том, что кратер Езеро – идеальное место для поиска признаков прошлой жизни на Марсе, так как миллиарды лет назад в этом кратере располагалось большое озеро и дельта реки.

Во время своих исследований марсоход Perseverance наблюдал уже десятки пылевых дьяволов. Еще в сентябре 2021 года марсоходу даже удалось записать звук одного из таких вихрей, что произошло впервые за время исследований Марса.

Наблюдения за такими природными явлениями помогают ученым лучше понимать атмосферу Марса, чтобы создавать более реальные модели погоды на Красной планете.

Напомним, раньше на Марсе увидели "ангела с сердцем" в компании пылевого дьявола. Необычный снимок был сделан Европейским космическим агентством (ЕКА), на который попали сразу три необычных объекта.