Заправить авто "жидкими людьми": превратимся ли мы в нефть в будущем

Могут ли человеческие останки за тысячи лет стать ископаемым топливом? Хотя это не так просто, однако специфические условия, в которых нуждается процесс трансформации, все же реальны.

Задумывались ли вы когда-нибудь о судьбе наших останков в далеком будущем, через много лет после того, как наше существование отойдет в историю? Возможно ли, что некоторые из нас могли бы стать ископаемым топливом? Подробнее пишет IFLScience.

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Это спекулятивный вопрос, и ответ на него кажется крайне маловероятным, чем полностью невозможным. Теоретически, человеческие тела могут подвергнуться трансформации, подобной созданию ископаемого топлива, но такой результат потребовал бы ряда крайне специфических условий.

Чтобы представить, как наши останки потенциально могут стать ископаемым топливом и оценить маловероятность такого развития событий, необходимо понять природу этих веществ и процессов, которые их породили.

Ископаемое топливо, вопреки распространенному мнению, не является останками динозавров. Происхождение этого заблуждения, скорее всего, вытекает из нашей современной ассоциации ископаемых останков прежде всего с динозаврами. Однако так было не всегда.

До середины 18-го века слово "ископаемое" относилось к чему-то "выкопанному" или же самому процессу выкапывания, а не только к мертвым организмам. Современное понимание этого слова сформировалось позже, и лишь в середине 19 века появился термин "ископаемое топливо".

Большинство организмов, которые стали ископаемым топливом, были значительно меньше по размеру, а в некоторых случаях вымерли задолго до эпохи динозавров. Поэтому, когда вы заправляете свой автомобиль, вы не заправляете авто жидкими динозаврами, по крайней мере, не в значительных количествах.

Вопреки своему названию, ископаемые виды топлива не являются ископаемыми. Они состоят из углеродных соединений, образовавшихся в результате разложения менее сложных отмерших организмов, отличных от динозавров или даже людей.

Зато окаменелости — это либо отпечатки, оставленные животными, либо остатки их скелетных структур, такие как кости или раковины Фото: Rowan Martindale/ The University of Texas at Austin Jackson School of Geosciences

Зато окаменелости — это либо отпечатки, оставленные животными, либо остатки их скелетных структур, такие как кости или раковины. Если их быстро похоронить, то некоторые мягкие ткани могут сохраниться: окаменеть или минерализоваться. В обоих случаях они не будут содержать углерода, что сделает их непригодными для использования в качестве топлива.

Ископаемое топливо, включая уголь, нефть и природный газ, в основном происходит от доисторических растений и мелких существ, которые процветали десятки миллионов лет назад. Уголь, например, сохраняет энергию, которую когда-то имели растения, растущие в болотистых лесах. Когда они погибали, их остатки оседали на дно водоемов, где в условиях недостатка кислорода происходило частичное разложение, и в конце концов они превращались в торф.

С течением времени, когда эти водноболотные угодья высыхали и были погребены под различными материалами, тепло и давление, возникающие в результате этого процесса, превратили растительное вещество в уголь, который мы знаем сегодня.

Большинство угля, используемого сегодня, начало этот трансформационный путь примерно 350-300 миллионов лет назад в каменноугольный период, названный так благодаря своему богатому угольному наследию.

Нефть происходит от подобного процесса, который начался в доисторических океанах. Отмерший планктон оседал на дно океана, постепенно покрываясь дополнительным мусором по мере погружения и смешиваясь с песком, илом и камнями.

Под воздействием тепла и давления, создаваемых этими слоями, остатки превращаются в нефть. Стоит отметить, что этот процесс не ограничивается только морскими микроорганизмами, поскольку нефть также может быть получена из доисторических озер, где водоросли подверглись аналогичным преобразованиям.

Нефть состоит из разнообразных углеводородных соединений и существует в жидком состоянии. Обычно она находится глубоко под землей в осадочных породах, хотя иногда может выходить на поверхность в виде дегтя или битума. Цвет нефти меняется в зависимости от ее состава: если она содержит меньше металлов или серы, она выглядит более светлой, а если меньше — почти прозрачной.

Природный газ является еще одним видом ископаемого топлива. Он состоит преимущественно из метана, с незначительными примесями этана, пропана, бутана и пентана. Как и нефть, природный газ образуется, когда организмы претерпевают преобразования под воздействием тепла и давления в среде, лишенной кислорода. Метан, самый простой и легкий углеводород, в естественном состоянии не имеет цвета и запаха, но является легковоспламеняющимся.

После образования природный газ поднимается на поверхность, но его способность это сделать зависит от окружающей породы. В пористых и проницаемых породах с взаимосвязанными пространствами газ может выходить легче.

Большинство эксплуатируемых сегодня газовых месторождений происходят из пористых пород, погребенных под непроницаемыми слоями, называемых обычным природным газом. Кроме того, газ может быть в ловушке в крошечных порах определенных сланцев, песчаников или других осадочных пород, известных как "сланцевый газ" или "газ плотных пород". В некоторых случаях он сосуществует с залежами сырой нефти, и его относят к категории попутного природного газа.

Перспектива того, что человек подвергнется тем же трансформационным процессам, которые создали ископаемое топливо, в основном из растений и микроорганизмов, остается крайне маловероятной. Хотя эта концепция и не является невероятной, она больше относится к сфере научной фантастики, чем к научно обоснованной вероятности.

Более правдоподобный сценарий, хотя до сих пор очень редкий, предполагает постепенное разложение наших мягких тканей, что в конце концов дает возможность нашим богатым минералами костям окаменеть в идеальных условиях. Однако даже в этом случае эти окаменелости окажутся непригодными в качестве топлива.

С практической точки зрения, некоторые органические молекулы в наших телах потенциально могли бы подвергнуться этим процессам, но их количество было бы настолько мизерным, что они не имели бы никакой практической пользы, вероятно, их было бы недостаточно даже для питания игрушечной машинки, не говоря уже о полноразмерном транспортном средстве.

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