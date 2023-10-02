Раскопали целый город, однако не могут его идентифицировать: находка в Греции интригует ученых (фото)

Греческие археологи раскопали древний город, однако сталкивались с трудностями по его определению. Они надеются, что дальнейшие находки им с этим помогут.

Археологи делают невероятные открытия артефактов Древней Греции. В Палеокастро ученые раскопали древний город, который, как полагают, основали в конце 6 века до н. э. По их предположениям, он просуществовал до 6 века н. э. Эта археологическая экспедиция является результатом сотрудничества между Эфоратом древностей Серра и Французской школой Афин, пишет GreekReporter.

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Исследователи постепенно исследуют этот древнегреческий город, проливая новый свет на его историю и значение. Одна из их главных задач — точно определить его название, загадка, которая интригует ученых уже много лет.

Димитрия Маламиду, председатель Эфората древностей города Серрес, объяснила: "Местонахождение Палеокастро отождествляется с одним из древних городов нижней долины Струмы, известным из древних исторических источников. Мы надеемся, что благодаря новым исследованиям откроются такие находки, как надписи и монеты, которые позволят идентифицировать название города".

Стратегическое расположение города между плодородной долиной реки Струма и богатыми полезными ископаемыми горами Кердилион и Вертискос сыграло решающую роль в его долгой и успешной истории. В частности, находка надписи со словом "adamaϛ", что, возможно, относится к золоту и его добыче, указывает на экономическое значение города.

Древний город расположен в Палеокастро Фото: AMNA

Ефтимиос Ризос, археолог из Эфората древностей Серреса, отметил, что хотя им известно о различных городах, которые процветали в этой местности в античные времена, идентифицировать их с уверенностью оказалось сложно. Однако раскопки в Терпне дали четкие доказательства существования города во времена Римской империи, включая политические институты.

Находки еще больше раскрывают сложную историю города. Сначала он находился под контролем фракийского племени бисальтов, а впоследствии был заселен греками из южных городов и Македонского царства.

Найдена греческая глиняная посуда, датированная 6 веком до н. э., что дает представление о ранней культуре города. Кроме того, раскопки обнаружили различные сооружения, включая здания эллинистической эпохи, укрепления, римскую базилику с термальными купальнями и две христианские церкви.

Одним из необычных аспектов открытия являются раскопки нескольких гробниц, охватывающих различные исторические эпохи. Среди них — гробница в македонском стиле, принадлежащая братьям Иппонакту и Диоскориду, сыновьям Аполлодора, друга Александра Македонского, согласно историческим источникам.

Путешествие к раскрытию тайн этого древнего города началось в 1965 году, когда археологи начали свои исследования. Открытие Евгенией Джури гробницы "македонского типа" дало первые подсказки.

Гробница датирована примерно 328 годом до н.э., а надписи в ней указывали на ее связь с Аполлодором и Александром Македонским. Дальнейшие раскопки в 1981 и 1985 годах обнаружили более древние здания и артефакты.

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