Сотни масляных ламп Древней Греции нашли в городе Айгай: самой старой 3 тысячи лет (фото)

Древний город Айгай, один из 12 городов, основанных народом айолов, также известен как важное религиозное место. Обнесенный стеной древний город (асты) раскинулся на 800 000 га.

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Во время раскопок в древнем городе Айгай, расположенном вблизи деревни Юнтдаги Кёселер провинции Маниса на западе Турции, найдены сотни масляных ламп, самой новой из которых 1800 лет, а самой старой — 2500 лет, пишет Arkeonews.

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Название "Айгай" происходит от того же корня, что и древнегреческое слово "айга" (коза) и означает "земля, где много коз". Древний город, название которого происходит от греческого слова "аига" (коза), часто называют "городом коз", что неудивительно, учитывая его большую высоту и скалистость. Как свидетельствует его название, экономика города базировалась на животноводстве.

Нынешние раскопки в древнем городе сосредотачивались на районе храма Афины, до фундамента которого удалось добраться в 2021 году.

Во время нынешних раскопок в древнем городе найдены сотни масляных ламп, особенно в яме, известной как городская свалка Фото: DHA

Преподаватель кафедры археологии факультета науки и литературы Университета Маниса Челал Баяр профессор Юсуф Сезгин сообщил, что во время нынешних раскопок в древнем городе найдены сотни масляных ламп, особенно в яме, известной как городская свалка.

Полученные данные свидетельствуют о том, что оливковое масло использовали в качестве топлива в сотнях ламп в древнем городе, самым новым из которых 1 800 лет, а самым старым — 2 500 лет.

Профессор Юсуф Сезгин отметил: "Раскопки 2023 года начались в середине мая и активно продолжаются. Их в городе интенсивно проводят с 2004 года. Во время исследований мы наткнулись на большое количество ламп. Одной из самых фундаментальных потребностей человека является жилье, а соответствующей потребностью является собственное освещение. Освещение жилья в темное время суток является основным требованием. Мы нашли много масляных ламп, особенно в мусорной яме, которую мы раскопали в городе в 2015 году. Эти лампы разбиты и повреждены, и их выбросили. Отреставрировав их, мы получили много артефактов".

Полученные данные свидетельствуют о том, что оливковое масло использовали в качестве топлива в сотнях ламп в древнем городе, самым новым из которых 1 800 лет, а самым старым — 2 500 лет Фото: DHA

Археолог добавил: "Топливо, что используют в этих лампах, является прежде всего оливковое масло, которое стало основным ресурсом в древности. Оливковое масло в древности выполняло две основные функции. Во-первых, оно использовалось как топливо для освещения в лампах, а во-вторых, использовалось для смазывания тела. Реже его использовали в кулинарии. Эти светильники открывают нам много нового. Земля античного города пригодна для выращивания оливкового масла. Кроме оливковых деревьев, в Айгае мы также обнаружили значительное присутствие фисташковых деревьев. До недавних времен во многих районах вблизи античного города существовали мастерские, которые производили фисташковое масло. Фисташковое масло использовали преимущественно в кулинарии".

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Отметив, что у них есть еще много хорошо сохранившихся масляных ламп, профессор Сезгин заявил, что эти артефакты выставят, когда откроется музей Манисы.

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