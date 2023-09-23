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Технології та наука

Сотні олійних ламп Стародавньої Греції знайшли в місті Айгай: найстарішій 3 тисячі років (фото)

Стародавнє місто Айгай, олійні лампи, археологічні відкриття, давньогрецька історія, використання оливкової олії, народ айолів, античність, стародавня греція
Фото: DHA | Стародавнє місто Айгай, одне з 12 міст, заснованих народом айолів, також відоме як важливе релігійне місце

Стародавнє місто Айгай, одне з 12 міст, заснованих народом айолів, також відоме як важливе релігійне місце. Обнесене стіною стародавнє місто (асти) розкинулося на 800 000 га.

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Під час розкопок у стародавньому місті Айгай, розташованому поблизу села Юнтдаги Кьоселер провінції Маніса на заході Туреччини, знайдено сотні масляних ламп, найновішій з яких 1800 років, а найстарішій — 2500 років, пише Arkeonews.

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Назва "Айгай" походить від того ж кореня, що й давньогрецьке слово "айга" (коза) і означає "земля, де багато кіз". Стародавнє місто, назва якого походить від грецького слова "аіга" (коза), часто називають "містом кіз", що не дивно, враховуючи його велику висоту і скелястість. Як свідчить його назва, економіка міста базувалася на тваринництві.

Цьогорічні розкопки в стародавньому місті зосереджувалися на районі храму Афіни, до фундаменту якого вдалося дістатися у 2021 році.

Стародавнє місто Айгай, олійні лампи, археологічні відкриття, давньогрецька історія, використання оливкової олії, народ айолів, античність, стародавня греція Fullscreen
Під час цьогорічних розкопок у стародавньому місті знайдено сотні олійних ламп, особливо в ямі, відомій як міське сміттєзвалище
Фото: DHA

Викладач кафедри археології факультету науки та літератури Університету Маніса Челал Баяр професор Юсуф Сезгін повідомив, що під час цьогорічних розкопок у стародавньому місті знайдено сотні олійних ламп, особливо в ямі, відомій як міське сміттєзвалище.

Отримані дані свідчать про те, що оливкову олію використовували як паливо в сотнях ламп у стародавньому місті, найновішим з яких 1 800 років, а найстарішим — 2 500 років.

Професор Юсуф Сезгін зазначив: "Розкопки 2023 року розпочалися в середині травня і активно тривають. Їх в місті інтенсивно проводять з 2004 року. Під час досліджень ми натрапили на велику кількість ламп. Однією з найфундаментальніших потреб людини є житло, а відповідною потребою є власне освітлення. Освітлення житла в темну пору доби є основною вимогою. Ми знайшли багато олійних ламп, особливо в сміттєвій ямі, яку ми розкопали в місті у 2015 році. Ці лампи розбиті та пошкоджені, і їх викинули. Відреставрувавши їх, ми отримали багато артефактів".

Стародавнє місто Айгай, олійні лампи, археологічні відкриття, давньогрецька історія, використання оливкової олії, народ айолів, античність, стародавня греція Fullscreen
Отримані дані свідчать про те, що оливкову олію використовували як паливо в сотнях ламп у стародавньому місті, найновішим з яких 1 800 років, а найстарішим — 2 500 років
Фото: DHA

Археолог додав: "Паливо, яке використовують у цих лампах, є насамперед оливкова олія, яка стала основним ресурсом у давнину. Оливкова олія в давнину виконувала дві основні функції. По-перше, вона використовувала як паливо для освітлення в лампах, а по-друге, використовувалася для змащування тіла. Рідше її використовували в кулінарії. Ці світильники відкривають нам багато нового. Земля античного міста придатна для вирощування оливкової олії. Окрім оливкових дерев, в Айгаї ми також виявили значну присутність фісташкових дерев. До недавніх часів у багатьох районах поблизу античного міста існували майстерні, які виробляли фісташкову олію. Фісташкову олію використовували переважно в кулінарії".

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Зазначивши, що в них є ще багато добре збережених олійних ламп, професор Сезгін заявив, що ці артефакти виставлять, коли відкриється музей Маніси.

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