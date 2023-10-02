Легенда, которую передавали из поколения в поколение: в Мексике археологи обнаружили древний храм

В Мексике археологи обнаружили древний храм на вершине холма вблизи города Атликско. Этим они подтвердили местную легенду, которая существовала тысячи лет.

Ученые из Национального института антропологии и истории (INAH) продолжают раскрывать секреты древних цивилизаций и находить невероятные артефакты прошлого. Они подтвердили местную легенду, которая передавалась из поколения в поколение в мексиканском городе Атликско. Это открытие проливает свет на богатую историю этой местности, в частности доиспанский период, пишет HeritageDaily.

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История выглядит так: жители Атлиско издавна говорили о храме на вершине холма Серро-де-Сан-Мигель, который имеет форму пирамиды. Однако лишь недавно исследователи из INAH исследовали этот храм в рамках проекта Министерства культуры правительства Мексики.

До прихода испанцев в этот регион его населяли различные группы, в частности тео-чичимеки, а впоследствии и сикаланки, которые покорила империя ацтеков. В исторических источниках упоминается поселение под названием Куаукечоллан, заселенное с раннего доклассического периода до середины позднего постклассического. Позже это поселение было перенесено в другое место, известное сейчас как Уакечула, примерно в 20 километрах к юго-западу.

Во время строительных работ на холме археологи решили исследовать территорию вокруг часовни Святого Архангела Михаила на вершине. Там они обнаружили толстые слои строительных материалов, таких как земля и камни, использованные для выравнивания скалистой вершины и создания платформы.

Копая глубже, они нашли фрагменты глиняных сосудов, каменные инструменты и другие артефакты, датируемые поздним доклассическим и ранним постклассическим периодом. Это уже стало значительной находкой, которая проливает свет на деятельность, происходившую на холме в течение многих веков.

Но на этом открытие не остановилось. Команда решила копать еще глубже, спустившись на 25 сантиметров ниже современного уровня атриума часовни. Там они нашли остатки известково-песчаного пола, а также остатки стены. Спустившись еще на 90 сантиметров, они обнаружили второй этаж. Это подтвердило, что сооружение на вершине холма строили в два этапа.

По мнению исследователей, эта находка, вероятно, соответствует "теокалле" — типу храма, который обычно строят на вершине усеченной пирамиды. Другими словами, это соответствует истории, которая передавалась из поколения в поколение со времен испанского завоевания.

Что делает это открытие еще более невероятным, так это то, что оно согласуется с историями и легендами, которые циркулировали в Атликско на протяжении веков. Эта находка не только дает ценную информацию об истории этого региона, но и показывает важность сохранения и исследования нашего культурного наследия.

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