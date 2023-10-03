Невероятный заряд энергии. Ученые рассказали, что делает молнию "суперболт" такой мощной (фото)
Подобные скачки напряжения настолько же редки, насколько и мощны, и теперь исследователи знают, что наделяет их такой силой.
Подобные удары молний составляют лишь менее 1% — фактически они настолько же редки, насколько и мощны. Теперь новое исследование раскрывает больше подробностей о том, почему эти потрясающие скачки напряжения могут содержать в тысячу раз больше энергии, чем обычные удары, пишет Science Alert.
В ходе исследования ученые из Еврейского университета в Иерусалиме в Израиле и Вашингтонского университета проанализировали данные о глобальных ударах молнии, произошедших в период с 2010 по 2018 годы. Для этого они использовали радиодатчики Всемирной сети определения местоположения молний.
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Основной вывод заключается в том, что чем ближе зона электрического заряда грозового облака к поверхности земли или океана, тем выше вероятность появления суперболтов. Фактически эта зона зарядки представляет собой верхнюю часть облака, где происходит электрификация.
Команда также отмечает, что их выводы согласуются с предыдущими исследованиями, которые определили северо-восточную часть Атлантического океана, Средиземного моря и плато Альтиплано, пересекающее Перу и Боливию, как места, где чаще всего фиксировались сверхмощные молнии. Все эти регионы имеют короткие расстояния между зарядными зонами и холодным океаном или высокогорными поверхностями.
По словам соавтора исследования, физика Афихая Эфраима, это объясняется тем, что в зоне зарядки генерируется температура выше 0°C: холодный воздух над океаном приближает уровень температуры к нолю, а более высокие горы заставляют воздух подниматься, что охлаждает его.
По сути, идея ученых заключается в том, что более короткое расстояние влечет меньшее электрическое сопротивление, а следовательно, более высокий ток и более интенсивные разряды молний. Эфраим подчеркивает, корреляция, которую они наблюдали с коллегами, была более четкой и значительной, а потому было весьма интересно наблюдать, что она происходит именно в этих регионах.
В ходе исследования команда также нанесла на карту множество данных о силе молнии, высоту поверхности земли и воды, высоту зоны зарядки, температуры на разных уровнях облачных образований и концентрации аэрозолей в облаках.
Несмотря на то, что предыдущие исследования также рассматривали эти связи, никому ранее не удавалось составить столь глобальную картину. При этом, вопреки ранним исследованиям, ученые не обнаружили связи между супермолнией и смесью аэрозолей, например, пустынной пыли.
Авторы исследования надеются, что полученные ими результаты смогут помочь определить место, куда может ударить сверхзаряженная молния. Однако существует еще одна проблема — изменение климата. В результате ученым еще предстоит выяснить, будет ли потепление Земли означать появление более или менее сверхмощных молний. Кроме того, на них могут повлиять изменения температуры и влажности. Но для этого потребуются дополнительные исследования.
Ранее Фокус писал о том, что ученые запечатлели уникальные кадры обратного движения молнии.