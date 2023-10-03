Над Землей появился огромный объект: свет затмевает собой все, кроме 7 самых ярких звезд (фото)

Один из самых ярких объектов в ночном небе становится настоящей проблемой для наблюдателей за космосом.

Сейчас вокруг Земли вращается спутник связи BlueWalker 3, который имеет антенный массив площадью 64 кв. м. Из-за того, что этот спутник очень хорошо отражает солнечный свет, он является одним из самых ярких объектов в ночном небе. Своим светом он затмевает практически все другие небесные тела, кроме семи ярчайших звезд. Компания AST SpaceMobile из США, запустившая в прошлом году этот спутник, который является космической вышкой сотовой связи, планирует запустить еще примерно 100 таких спутников. Как показывает исследование, опубликованное в журнале Nature, данный спутник уже является проблемой для астрономов, ведь своим отраженным светом мешает наблюдениям за космосом, пишет Gizmodo.

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После того, как в конце прошлого года спутник BlueWalker 3 развернул свой огромный антенный массив, он стал одним из самых ярких объектов в ночном небе. Благодаря отраженному свету Солнца он затмевает собой почти все небесные тела за исключением Луны, Венеры, Юпитера и семи самых ярких звезд. Авторы исследования указывают на то, что BlueWalker 3 теперь такой же яркий при наблюдениях с помощью наземных телескопов, как и две из 10 самых ярких звезд ночного неба – Процион и Ахернар.

Спутник BlueWalker 3 Фото: Gizmodo

Ученые пишут, что данная космическая вышка сотовой связи представляет серьезную угрозу для наблюдений за космосом. Если будет запущено на орбиту еще примерно 100 таких же спутников, то это будет настоящая катастрофа для астрономии, считают ученые.

Спутники связи и интернет-спутники отражают солнечный свет на Землю и создаются световые полосы на снимках, которые делают наземные телескопы во время наблюдения за космосом. Согласно новому исследованию, такие спутники, как BlueWalker 3 также представляют угрозу для радиоастрономии, ведь создают помехи и таким образом искажаются данные радиотелескопов. Ученые пишут, что яркость BlueWalker 3 периодические меняется и иногда он становится в сотни раз ярче, чем обычно.

Спутник BlueWalker 3 Фото: Gizmodo

Пока что не существует определенных правил регулирования яркости спутников на орбите, а потому авторы исследования рекомендуют учитывать этот момент при запуске подобных объектов. Ведь астрономические наблюдения с Земли могут очень сильно пострадать из-за отраженного спутниками света.

Согласно заявлению компании AST SpaceMobile, инженеры пытаются решить проблему, озвученную учеными, чтобы в будущем подобные спутники не повлияли на астрономические наблюдения. Определенные шаги уже сделаны, например, сейчас компания делится местоположением своего спутника, чтобы помочь астрономам планировать свои наблюдения. В будущем новое поколение спутников связи должны оснастить специальным антибликовым покрытием.

Астрономам мешает не только огромный спутник BlueWalker 3, но спутники Starlink компании SpaceX, а также других компаний, которые занимаются запуском таких объектов на орбиту. Например, компания Илона Маска планирует разместить на низкой околоземной орбите более 42 000 интернет-спутников. Компания Amazon планирует разместить более 3000 спутников связи, а компания OneWeb — почти 650 спутников.

Как уже писал Фокус, спутники мешают работать космическому телескопу Хаббл и он может остаться вообще без работы. Изображения телескопа искажены отражающим светом спутников компании SpaceX и других.