Взрывы сверхновых нанесли удар по Земле 3 и 7 млн лет назад: когда ждать следующей катастрофы

Астрономы смогли выяснить, на каком расстоянии от нашей планеты произошли космические взрывы и рассказали, каким образом они повлияли на Землю.

Согласно исследованию, опубликованному на сервере препринтов arXiv, два взрыва сверхновых, произошедших 3 и 7 млн лет назад нанесли удар по Земле. Ученые считают, что близкий к нашей планете взрыв огромной умирающей звезды может иметь разрушительные последствия для всей жизни на планете, пишет Universe Today.

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Огромные звезды, масса которых минимум в 8 раз больше массы Солнца, в конце своей жизни взрываются сверхновыми. Этот масштабный космический взрыв выбрасывает в космос огромное количество вещества и химических элементов, созданный в ядре умершей звезды. Эти элементы рассеиваются по космосу и попадают на другие объекты, в том числе и на Землю.

Авторы нового исследования, изучили радиоактивный изотоп железа 60-Fe, который образуется в результате взрыва сверхновых, обнаруженный в земной коре, отложениях на дне океанов и лунном реголите. Ученые выяснили, что этот изотоп железа попал на Землю в результате двух взрывов сверхновых на относительно близком расстоянии от нашей планеты.

Первая сверхновая, названная миоценовой сверхновой или SN Mio, взорвалась 7 млн лет назад.

Вторая сверхновая, названная плиоценовой сверхновой или SN Plio, взорвалась 3 млн лет назад.

Также ученые смогли выяснить, насколько далеко от Земли произошли эти мощнейшие космические взрывы. Ученые выяснили, что:

SN Mio взорвалась на расстоянии в примерно 359 световых лет от Земли;

SN Plio взорвалась на расстоянии в примерно от 163 до 212 световых лет от нас.

Огромные звезды, масса которых минимум в 8 раз больше массы Солнца, в конце своей жизни взрываются сверхновыми Фото: Nature Noon

По словам авторов исследования, из-за такого хотя и относительно близкого расстояния к Земле, все же особой катастрофы на планете взрывы этих сверхновых не вызвали. Если бы они были намного ближе, то гамма-излучение, выпускаемое во время взрыва нанесло бы непоправимый ущерб жизни на Земле.

В течение нескольких месяцев после взрыва излучение попадало бы на планету, и земная атмосфера смогла бы защитить на некоторое время живые существа на ней от вредного гамма-излучения. Но озоновый слой был бы истощен настолько сильно, что на поверхность планеты стало бы попадать опасное ультрафиолетовое излучение Солнца. И это привело бы к гибели очень многих живых видов. Только через несколько лет озоновый слой смог бы восстановиться.

По словам ученых, в нашей галактике каждые 100 лет взрывается от 1 до 3 взрывов сверхновых, и эти события происходят относительно далеко от Земли. Но каждые несколько миллионов лет рядом с Землей может взорваться сверхновая, которая может уничтожить всю жизнь. Например, ученые считают, что массовое вымирание на Земле, произошедшее 360 млн лет назад было спровоцировано взрывов одно или нескольких сверхновых, которые взорвались близко к нашей планете.

Пока что самая близкая к нам будущая сверхновая должна взорваться на расстоянии в 550 световых лет. Взрыв произойдет, когда умрет известная звезда Бетельгейзе. Ученые до сих пор спорят о том, когда же случиться взрыв – через 10, через 100, через 1000 или же через 100 тысяч лет.

Может ли смерть огромной звезды привести к катастрофе на Земле? Учитывая расстояние от нас, то это маловероятно. Но, возможно, рядом с Землей находится звезда, которая неизвестна астрономам, и она находится в предсмертной агонии. Вот ее, возможно, и стоит боятся.

Фокус уже писал о том, что масса Млечного Пути намного меньше, чем считалось. Ученые выяснили, сколько весит наша галактика на самом деле. Ученые пришли к выводу, что общая масса Млечного Пути минимум в 2 раза меньше, чем показывали предыдущие расчеты.