Случайная находка: семья нашла артефакты времен викингов, когда искала потерянное украшение (фото)

В Норвегии недавно обнаружили артефакты времен викингов, которым более 1000 лет: их нашли случайно, когда искали золотую сережку. Это первое такое открытие, которое произошло на острове Йомфруланд.

По неожиданному повороту судьбы, семья из Норвегии наткнулась на артефакты эпохи викингов, когда искала потерянную золотую сережку в своем дворе на острове Йомфруланд. Эта находка открыла скрытую часть истории, насчитывающей более 1000 лет, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Семья Аасвиков даже не подозревала, что эти поиски приведут их к чему-то гораздо более необычному. Почти сразу металлоискатель просигнализировал о наличии чего-то под поверхностью и, начав копать, семья обнаружила древние реликвии, включая пряжку в форме чаши и другой предмет, указывающий на место захоронения эпохи викингов.

Считается, что эти артефакты являются остатками женской могилы, датированной примерно 800 годом нашей эры, и проливают свет на часть истории, которая оставалась скрытой на протяжении веков. Место захоронения бессознательно хранилось под большим деревом в саду.

Считается, что эти артефакты являются остатками женской могилы, датированной примерно 800 годом нашей эры Фото: Cultural Heritage of Vestfold and Telemark County Council

Осознавая историческое значение своей находки, Аасвики немедленно связалась с местными властями, чтобы сообщить о своей находке. Йомфруланд, небольшой остров у южного побережья Норвегии, ранее считали как поселение эпохи викингов, но конкретные доказательства до сих пор ускользали от ученых.

Археолог Вибеке Лия, работающая в Вестфольде и муниципалитете округа Телемарк, исследовала артефакты и показала их прекрасное состояние, несмотря на возраст в 1200 лет. По словам Лии, эта находка изменила правила игры в археологии региона. Она заявила: "Насколько мне известно, это первая надежная находка эпохи викингов на Йомфруланде".

Хотя существует вероятность того, что под землей на этом месте скрыто больше сокровищ, копать дальше нельзя. Эта территория считается охраняемым местом захоронения, и археологи будут исследовать альтернативные методы, чтобы раскрыть его тайны.

Примечательно, что семья Аасвик не единственная, кто в последнее время делает удивительные открытия эпохи викингов в Норвегии. Раскопано еще одно сокровище, которое назвали "находкой века". Археолог-любитель Эрленд Боре, используя недавно приобретенный металлоискатель, нашел девять подвесок, три перстня и 10 золотых жемчужин, которые, как полагают, датируются примерно 500 годом нашей эры.

В завершение, случайная находка семьи Аасвик на острове Йомфруланд не только обогатила наше понимание истории викингов, но и открыла захватывающие возможности для будущих археологических исследований в этом регионе. Эти неожиданные находки напоминают нам, что история часто спрятана прямо под нашими ногами и ждет того, чтобы ее откопали, предоставляя нам бесценную информацию о нашем прошлом.

Ранее Фокус писал о 3200-летней мумии, одетой в необычные штаны: они похожи на современные джинсы.

А также мы рассказывали, почему мужчины в Древнем Риме имели три имени, а женщины — ни одного.