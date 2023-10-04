"Неправильная молитва": возле Иерусалима археологи нашли древний текст с псалмом (фото)

В Израиле археологи нашли древний артефакт с написанной на нем молитвой. Однако с ним не все так просто.

В древнем монастыре, расположенном близ Иерусалима, археологи откопали текст, которому 1500 лет. Он содержит часть Псалма 86, также известного как "Молитва Давида", и написан на древнегреческом языке, который часто использовали в ранних копиях Нового Завета, пишет Live Science.

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Текст нашли на строительном блоке, который лежал на полу монастыря, украшенный крестом. Правда, есть небольшая загвоздка — текст содержит ошибку. Там написано: "Иисус Христос, храни меня, ибо я беден и нуждаюсь". На самом деле в псалме сказано: "Услышь меня, Господи, и дай мне ответ, ибо я беден и нуждаюсь. Береги жизнь мою, ибо я верен Тебе".

Ученые считают, что автор, несмотря на использование греческого языка, возможно лучше владел семитским, который мог быть его родным. На это намекает наличие грамматических ошибок в тексте.

Эта надпись части псалма найдена на камне на полу монастыря

Древний монастырь, расположенный в Гиркании, имеет богатую историю. Он построен на остатках 2100-летней крепости, построенной Хасмонеями, еврейской династией, которая правила этим регионом. Сам монастырь датируется 492 годом и назывался Кастеллион, что в переводе с древнегреческого означает "Маленький замок".

На момент завершения строительства, над этой территорией господствовала Византийская империя, распространяя свое влияние от Балкан до Египта. В 635 году регион завоевал Рашидунский халифат, мусульманская империя. Удивительно, но монастырь продолжал действовать даже под властью новых правителей, о чем свидетельствуют находки археологов.

Кроме рукописи, археологи наткнулись на еще один артефакт — небольшое золотое кольцо, украшенное бирюзовым камнем. Кольцо, диаметром чуть более 1 сантиметра, вероятно, принадлежало ребенку. Что делает эту находку еще более интересной, так это арабская надпись на кольце, которая читается как "Машаллах", что переводится как "Так пожелал Бог". Стиль написания позволяет предположить, что эта надпись датируется примерно 1300 годами.

Хотя на месте монастыря уже проводились археологические исследования, это первые масштабные научные раскопки. Поскольку раскопки на этом месте продолжаются, можно ждать раскрытия новых тайн этого древнего монастыря.

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