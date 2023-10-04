Новая космическая станция. У NASA возникли проблемы с созданием замены МКС: что известно (фото)

Компания Northrop Grumman, похоже, вышла из гонки за создание замены МКС, а компания Blue Origin меняет планы по созданию своей станции Orbital Reef.

NASA запланировало к 2030 году вывести Международную космическую станцию (МКС) из эксплуатации и заключило контракты с частными компаниями на создание ей полноценной замены. Но "палки в колеса" этому проекту, видимо ставят сами подрядчики NASA. Сроки поджимают, а компания Northrop Grumman похоже вообще покидает проект, в то же время Blue Origin нацелилась на работу над лунным проектом. Советники NASA обеспокоены, что на момент уничтожения МКС создать новую космическую станцию может быть не получится. Что происходит с реализацией проекта по созданию замены МКС? Об этом пишет Gizmodo.

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В 2022 году NASA заявило том, что срок службы МКС истекает в 2030 году. После того, как станцию покинут последние астронавты, ее направят в атмосферу Земли и спустят в Тихий океан, где будут затоплены обломки МКС. В то же время NASA заключило контракты с нескольким частными компаниями, чтобы те создали новую космическую станцию.

Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, один из подрядчиков, компания Northrop Grumman, возможно, не будет принимать участие в создании новой МКС для NASA. Вместо этого, скорее всего эта компания присоединится к Voyager Space и Airbus для того, чтобы работать над созданием совсем другой орбитальной станции.

Проект новой космической станции от компании Northrop Grumman Фото: Gizmodo

Northrop Grumman является одной из трех компаний, с которыми NASA заключило контракты на разработку преемников МКС. Двое других – это компании Blue Origin и Nanoracks. Что касается Blue Origin, которая работает над этим проектом совместно с Sierra Space, то как сообщают источники, между компаниями возникли разногласия в плане работы над созданием замены МКС.

Международная космическая станция закончит свою работу в 2030 году Фото: wikipedia

Но в официальном комментарии изданию Gizmodo представители Blue Origin и NASA сообщили, что работа над проектом продолжается, а компания Sierra Space выступает в качестве субподрядчика. В частности, она должна создать полноценные модули LIFE для станции Orbital Reef и, как уже писал Фокус, недавно прошли очередные успешные испытания прочности прототипа такого модуля.

В то же время, согласно сообщению источников, Blue Origin забрала часть сотрудников, которые работали над проектом Orbital Reef и направила их на работу над проектом нового лунного посадочного модуля Blue Moon для NASA. Этот полностью многоразовый посадочный модуль сможет вместить 4 астронавта и планируется, что с его помощью экипаж миссии Artemis 5 спуститься на Луну в 2029 году.

Космическая станция Orbital Reef. Проект Фото: space.com

В то же время компания Sierra Space заявила о том, что она начала работу над созданием совей собственной космической станции. К тому же продолжается работа по усовершенствованию космического самолета Dream Chaser, который может в ближайшем будущем уже доставлять грузы и астронавтов на МКС, а затем и на будущую космическую станцию. Самолет сможет брать на борт от 3 до 7 астронавтов и до 5,5 тонн груза.

Советники NASA обеспокоены, что на момент уничтожения МКС создать новую космическую станцию может быть не получится, ведь частные подрядчики не всегда придерживаются графика. Остается только надеяться, что через 7 лет в космосе будет построена новая орбитальная станция, ведь иначе на орбите может остаться только китайский аванпост "Тяньгун".

Что касается Китая, то как уже писал Фокус, КНР в следующем году попытается сделать то, что еще не делала ни одна страна в мире. Дело в том, что планируемый китайский посадочный модуль должен не просто приземлиться на обратной стороне Луны, а взять здесь образцы местной горной породы и доставить из на Землю.