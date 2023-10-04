Искусственный страж интеллекта. ИИ смог предсказать течение болезни Альцгеймера

Так как болезнь Альцгеймера имеет индивидуальное для каждого человека течение, ученые прибегли к новейшим технологиям для создания достоверного и быстрого метода диагностики.

Болезнь Альцгеймера — это сложное заболевание головного мозга, которое влияет на мышление, поведение и память человека. Из-за индивидуальности отдельного мозга, проследить общие ход развития болезни крайне сложно. Каждый человек, страдающий болезнью Альцгеймера, может переживать ее по-разному, поэтому ученым и врачам трудно спрогнозировать, как будет развиваться болезнь у того или иного человека. Однако новое исследование дает более четкое понятие того, как развивается и меняется болезнь на протяжении жизни человека, пишет Medical News.

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В недавнем исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы понять, как развивается и изменяется болезнь Альцгеймера с течением времени. Используя высокотехнологичные инструменты и современные компьютерные модели, они изучали, как люди проходят путь от стадии здорового мозга к ранним признакам нарушения памяти, а затем и к полноценной болезни Альцгеймера.

Для осмысления огромного количества данных, полученных в результате сканирования мозга и из медицинских карт, группа исследователей использовала передовой компьютерный метод "глубокого обучения". Они обучили свою модель на данных 1370 человек, а затем протестировали ее на отдельной группе из 233 человек.

Ученые проанализировали снимки мозга, чтобы определить толщину определенных его участков, количество серого вещества и даже площадь его поверхности. Таким образом, они надеялись выявить признаки или закономерности, свидетельствующие о прогрессировании болезни Альцгеймера.

Компьютерная модель, подобно детективу, молниеносно улавливала подсказки и закономерности, которые могли помочь предсказать развитие болезни Альцгеймера. Она даже смогла обнаружить людей, которые рискуют перейти от здорового мозга к ранним нарушениям памяти, а затем и к полноценной болезни Альцгеймера. Авторы исследования обнаружили, что некоторые признаки в мозге, такие как размер определенных областей и наличие определенных белков, могут подсказать, как быстро человек может перейти от одной стадии болезни к другой.

Кроме того, была обнаружена связь между тремя специфическими генетическими вариациями и вероятностью прогрессирования болезни Альцгеймера от ранних проблем с памятью до болезни Альцгеймера. Это очень важно, поскольку позволяет предположить, что существуют генетические факторы, которые могут влиять на скорость развития болезни. Отдельно авторы выделили тот факт, что состояние мозга быстрее ухудшалось у женщин, людей с меньшим объемом мозга в определенных областях, а также у тех, кто получил более низкие баллы по когнитивным тестам.

По словам авторов, лучше понимая развитие болезни Альцгеймера, врачи могут принимать более обоснованные решения о лечении и уходе. Кроме того, для тех, кто разрабатывает клинические испытания новых методов лечения болезни Альцгеймера, это исследование может стать золотой жилой.

Ранее Фокус писал о том, что бороться с болезнью Альцгеймера можно с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если делать большие перерывы в приеме пищи.

Также Фокус писал об обнаружении учеными новых виновников развития болезни Альцгеймера. Глубоко в нашем мозге обитают клетки, призванные защищать его, но похоже они ведут двойную жизнь и могут стать причиной возникновения недуга.

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