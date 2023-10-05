Зашифровали древние: 9 самых известных текстов, которые до сих пор никто не прочитал (фото)

Нерасшифрованные тексты — это отдельная часть истории человечества, которая вызывает множество вопросов у лингвистов и любителей тайн. Древнейшие из этих загадочных кодов достигают неолита, и до сих пор никто не приблизился к разгадке.

От надписей на неолитических табличках до таинственных символов, выгравированных на древних артефактах, в мире есть множество загадочных кодов и текстов, которые веками озадачивали экспертов. Эти интересные загадки завораживают ученых и любителей истории, обещая раскрыть тайны давно исчезнувших цивилизаций, пишет Ancient Origins.

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Надпись Шагборо: тайна из 18 века

В Англии, в зале Шагборо, стоит памятник, известный как Памятник Пастуху. Созданный в 18 веке, он содержит загадочную надпись, которая уже много поколений озадачивает историков и дешифровщиков.

Этот памятник заказал Томас Ансон, член британского парламента, у фламандского скульптора Питера Ше. На монументе изображена картина "Аркадские пастухи" Николя Пуссена, под которой находится надпись. Она состоит из восьми букв — O U O S S V A V V. Под ними с левого и правого края расположены буквы D и M.

Некоторые предполагают, что он содержит скрытое послание, тогда как другие считают, что это может быть сложной исторической загадкой, намеренно созданной для того, чтобы сбить нас с толку.

Работа Николя Пуссена "Аркадские пастухи" воспроизведена на памятнике пастухам вместе с "Надписью Шагборо", которая является одним из самых известных нерасшифрованных кодов всех времен и народов Фото: Public Domain

Так или иначе, этот памятник нашел свое место в книгах, в частности в "Коде да Винчи" Дэна Брауна. В ней предполагается, что Николя Пуссен был членом Приората Сиона, тайного ордена монахов.

Иероглифы майя: расшифровка сложного письма

На протяжении веков иероглифическая письменность цивилизации майя представляла огромный вызов для дешифровки. Иероглифы, которые первоначально считались невыразительными или неполными, постепенно раскрывали свои тайны.

Это убеждение преобладало по понятным причинам: в этой системе есть сотни уникальных знаков в форме животных, людей, различных объектов и абстрактных рисунков. Сейчас ученые признают их полноценной письменностью и с каждым днем все глубже погружаются в расшифровку этих иероглифов.

Ронго-ронго: таинственное письмо острова Пасхи

На острове Пасхи загадочные символы, высеченные на деревянных дощечках, известных как Ронго-ронго, озадачили исследователей. Эти надписи в форме людей, животных, растений и геометрических фигур не поддаются простому толкованию.

Некоторые утверждают, что они, возможно, не являются настоящим письмом, а скорее протописьменностью, передающей информацию без языкового контекста. Другие считают, что это не просто символы, а письменность рапануйского языка.

На острове Пасхи загадочные символы, высеченные на деревянных дощечках, известных как Ронго-ронго, озадачили исследователей Фото: Greg Poulos / CC BY-SA 2.0

Их впервые обнаружили в 1864 году, когда Эжен Эйро, миссионер римско-католической церкви, посетил остров Пасхи и обнаружил 26 табличек. По другим источникам, их обнаружили еще в 1722 году.

К сожалению, эти артефакты значительно повредились с течением времени, и их расшифровка крайне сложна. Попытки узнать, что на них написано, осложнило еще и то, что в 1862 году всех трудоспособных людей, в частности тех, которые умели читать на этом языке, вывезли в рабство на Чили.

Тэртерийские таблички: древнейшая форма письма

В 1961 году в Румынии археолог Николае Власса наткнулся на неолитические таблички из песчаника, а также 26 фигурок из глины и известняка. Сначала археологи все предметы отнесли к доиндоевропейской культуре Винча (ок. 2700 года до н. э.). Однако последующий радиоуглеродный анализ останков человека и костей животных, найденных в этом же слое с табличками, датировал их 5500 годами до н. э..

Тэртерийские надписи стали известны после того, как археолог Мария Гимбутас, объявила, что пиктограммы на этих табличках являются древнейшей в мире письменностью. Другая теория считает, что как и в случае с клинописью, первоначальной функцией пиктограмм мог быть учет и оценка стоимости. В поддержку этой теории приводят тот аргумент, что символы часто наносили на днище горшков.

Как бы то ни было, до сих пор нет никаких доказательств, которые могли бы подтвердить одну из теорий. Так что нам остается только догадываться, зачем использовались эти пиктограммы.

Фестский диск: загадка, закручивающаяся по спирали

Обнаружение в 1908 году в древнем минойском городе Фест на Крите Фестского диска открыло одну из самых загадочных тайн археологии. Покрытая спиралью странных выгравированных символов, эта обожженная глиняная пластина не поддается расшифровке. На обеих сторонах диска нанесены иероглифы, разделенные линиями на группы.

Сторона А Фестского диска, экспонируемого в Археологическом музее Ираклиона Фото: C. messier / CC BY-SA 4.0

Как первооткрыватель минойской столицы Кносс, Артур Эванс, так и эксперты пытались перевести этот диск, однако безуспешно. Некоторые ученые считают, что символы могут быть написаны линейным письмом А, не связанным ни с одним из известных языков.

В то же время есть теория, что это составное письмо, связанное с различными языками, такими как хеттский, гомеровский греческий, индоевропейский или семитский язык. Пока код не будет разгадано, Фестский диск будет оставаться загадкой для лингвистов и любителей тайн.

Рукопись Войнича: загадочный текст

В 1912 году появился Манускрипт Войнича — загадочный документ 15-го века, который сейчас хранится в Йельском университете. Его неизвестный автор использовал непонятный язык, и даже иллюстрации в тексте вызывают недоумение.

Страница с нерасшифрованными кодами в рукописи Войнича Фото: Wikicommons

Некоторые предполагают, что это может быть сконструированный язык, предназначенный для сокрытия секретной информации, тогда как другие считают это тщательно продуманной мистификацией. До сих пор никто не сумел расшифровать этот документ, несмотря на неоднократные заявления в медиа.

Табличка из Диспилио: текст древних греков

Греческий археолог Георгий в 1993 году обнаружил необычный артефакт, который впоследствии назвали табличкой из Диспилио. Это деревянный артефакт, украшенный символами, который датируется примерно 7260-5250 годами до н. э.

Эта табличка может быть доказательством существования древней формы письменного общения Фото: Wikimedia Commons

Эта табличка может быть доказательством существования древней формы письменного общения, поскольку аналогичные символы ранее обнаружили в культуре Винча. Некоторые эксперты считают, что символы на табличке имеют сходство с ранними формами греческого алфавита. Также существуют теории о том, что символы предшествовали линейному письму, которое использовали микенцы.

Однако, из-за недостатка похожих артефактов и инструментов расшифровки, мы не можем утверждать, чем именно является эта табличка.

Кодекс Рохонци: неразборчивое венгерское письмо

Найденный в Венгрии в 1800-х годах, Кодекс Рохонци, вероятно, был частью библиотеки графа Густава Баттьяни, который впоследствии пожертвовал свою коллекцию Венгерской академии наук.

Сначала считалось, что кодекс происходит из Средневековья, но его язык, который напоминает старовенгерскую письменность, остается тайной Фото: Public Domain

Сначала считалось, что кодекс происходит из Средневековья, но его язык, который напоминает старовенгерскую письменность, остается тайной. Личность автора и назначение этого загадочного текста неизвестны, что продолжает восхищать ученых и лингвистов.

Есть множество версий, связанных с этим текстом: что это история волохов и противостояние половцам и печенегам или апокрифическое Евангелие детства Христа с вступлением из молитв, которые переходят в рассказ о детстве Иисуса.

Письменность цивилизации долины Дуная: противоречивая система

Цивилизация долины Дуная, одна из древнейших в Европе, оставила после себя письменность, состоящую из геометрических фигур и символов. Некоторые утверждают, что это просто декоративное письмо, другие, как Гаральд Гарманн, считают, что это древнейшее письмо в мире. Однако большинство ученых отвергают предложение Гаармана, предполагая, что символы на табличках являются лишь декоративными.

Цивилизация долины Дуная, одна из древнейших в Европе, оставила после себя письменность, состоящую из геометрических фигур и символов Фото: UNED

Эти символы, так называемые символы Винча (названные в честь первых находок вблизи реки Винча, недалеко от Белграда), нанесены на различные артефакты, но их истинное значение до сих пор не раскрыто. Эта культура, а следовательно, и ее гипотетический язык, была распространена в Венгрии, Румынии и Болгарии.

В стремлении расшифровать эти древние коды и тексты исследователи заполняют пробелы в нашем понимании истории, приближаясь к раскрытию тайн прошлых цивилизаций. Каждая надпись, выгравированная на каменных табличках или глиняных артефактах, представляет собой соблазнительный кусочек человеческой головоломки, ждущий того дня, когда его значение будет разгадано, а тайны раскрыты.

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