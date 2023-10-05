В Испании нашли 3000-летнюю погребальную стелу: она переписывает историю иберийской культуры

Лас-Капелланиас — это обширный некрополь, полный древних чудес. Он может похвастаться коллекцией погребальных памятников, курганов и кремационных ям, которые тысячелетиями оставались скрытыми от современного мира.

В самом сердце испанского города Каньявераль-де-Леон расположен древний комплекс Лас-Капелланиас — место, хранящее свои тайны уже более 3 000 лет. Но сейчас команда археологов раскопала удивительную находку — украшенную стелу, проливающую свет на ритуалы далеких предков, пишет HeritageDaily.

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Это открытие является частью проекта "Морские встречи", совместной работы археологов из Гетеборгского университета, Даремского университета, Университета Севильи и Саутгемптонского университета.

Исследователи обнаружили прекрасно украшенную стелу, третью такую в мире, найденную на этом месте, и вторую в ее первоначальной исторической среде. Это своеобразный древний каменный указатель или маркер.

В мире Древней Иберии эти стелы могли служить территориальными маркерами для погребальных памятников. Они обозначали важные природные пути, соединявшие два больших речных бассейна — что-то вроде древних автомагистралей. Они были своеобразными маркерами "Вы здесь" для путешественников, которые прокладывали свой путь через этот древний ландшафт.

В поздний доисторический период эти пути были ключевыми коммуникационными "магистралями" между бассейнами средней Гвадианы и нижнего Гвадалквивира.

Что особенно интригует, так это то, что эти стелы были не просто старыми указателями. Они могли иметь глубокое культурное значение, вероятно, связанное с погребальными практиками позднего бронзового века и раннего железного века в Пиренейском регионе. Поэтому эти стелы могли быть чем-то вроде придорожных мемориалов, которые мы видим сегодня, чествуя тех, кто отошел в вечность.

Еще интереснее то, что Лас-Капелланиас — не единственное место, где найдены подобные стелы. Такие же каменные "маркеры" обнаружены в Эрнан-Перес на севере Касереса, Испания, и сейчас они являются частью коллекции Национального археологического музея в Мадриде. Это позволяет предположить, что стелы были частью погребальных комплексов, намекая на общую культурную традицию.

Стела, найденная в Каньявераль-де-Леон, не является обычной находкой. Она имеет отличительные черты, которые выделяют ее среди других, например, сходство с ожерельем или головным убором. Эти характеристики часто ассоциируются со стелами, изображающими женщин. В отличие от них, стелы с изображением мечей и других воинских символов обычно ассоциируются с мужчинами.

Согласно исследованию: "Стела 3 из Каньяверал-де-Леон меняет все это".

Она бросает вызов этим традиционным категориям. Артефакт сочетает в себе черты как "головного убора", так и "воина". Более того, на ней изображены мужские гениталии, разрушая шаблоны жестких гендерных ассоциаций.

Авторы исследования предполагают, что эти социальные роли, изображенные на стелах, были более гибкими, чем считалось ранее. То есть речь идет не только о том, что мужчины были воинами, а женщины носили головные уборы — все было гораздо сложнее.

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