Природа не оставила выбора. Ученые считают, что отказ от мяса может быть заложен в ДНК

Исследователи полагают, что вегетарианство — не просто вопрос силы воли, а нечто заложенное в наших генах.

Как правило, люди отказываются от потребления мяса из-за религиозных или культурных обычаев, соображений здоровья, морали или заботы об окружающей среде. Однако ученые считают, что все эти факторы не всегда столь успешны, вероятно, желание придерживаться вегетарианства может также быть заложено в нашей генетике, пишет CNN.

В новом исследовании команда обнаружила, что существует три гена, связанных с тем, насколько эффективно человек может придерживаться вегетарианского образа жизни. Ученые полагают, что генетика в действительности играет важную роль в вегетарианстве, а некоторые люди генетически лучше подходят для вегетарианской диеты, чем другие.

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По словам ведущего автора исследования, доктора Набила Ясина, почетного профессора патологии Школе медицины Северо-Западного университета, результаты исследования свидетельствует о том, что большая часть тех, кто называет себя вегетарианцами на самом деле сообщает, что потребляет мясные продукты, когда участвуют в опросах. Это свидетельствует о том, что многие люди хотели бы отказаться от потребления мяса, но не могут этого сделать. Теперь ученые полагают, что это связано с генетикой.

Отметим, что исследователи так и не смогли определить, кто будет или не будет генетически предрасположен к вегетарианству, однако надеются, что следующая работа сможет пролить свет на этот вопрос.

По мнению директора по питанию и геномике, профессора питания и генетики в Университете Тафтса в Массачусетсе, доктора Хосе Ордоваса, новые данные в будущем могут привести к повышению качества медицинской информации. Фактически результаты исследования подчеркивают сложную связь между нашими генами и выбором диеты, предполагая, что в будущем у нас могут появиться более персонализированные диетические рекомендации, основанные на генетической предрасположенности.

В ходе исследования команда использовала данные Британского биобанка, крупной биомедицинской базы данных и исследовательского ресурса, который долгосрочно следит за людьми. Ученые сравнили более 5 000 строгих вегетарианцев (люди, не евшие мяса в прошлом году) с более чем 300 0000 человек в контрольной группе, которые потребляли мясо.

Команда определила три гена, точно идентифицированных, и еще 31, который потенциально связан с вегетарианством. Результаты также показали, что вегетарианцы чаще, чем те, кто потребляет мясо, имеют разные вариации этих генов.

По словам Ясина, пока не понятно в чем заключается причина, однако они с коллегами полагают, что это может быть связано с тем, как разные люди перерабатывают липиды или жиры. Например, некоторые из генов, которые обнаружили в исследовании, связаны с вегетарианством и метаболизмом липидов.

Дело в том, что растительная пища и мясо отличаются по сложности липидов. Вероятно, некоторым людям генетически необходимы некоторые липиды, содержащиеся в мясе, тогда как другим — нет. Авторы исследования полагают, что это связано с генетическими различиями в метаболизме липидов и тем, как они влияют на функцию мозга, однако для проверки этой гипотезы потребуются дополнительные исследования.

Впрочем, ученые отмечают, что их исследование было ограниченным, так как все его участники были белыми, что по словам Ясина, может искажать результаты.

Ранее Фокус писал о том, что ученые определились, что полезнее для здоровья — веганство или мясоедение.