Раскопанный во Франции 1800-летний саркофаг хранил останки женщины с "особым статусом" (фото)

Французские археологи нашли древний саркофаг в городе Реймс. Оказалось, что он принадлежал знатной женщине, и самое интересное то, что до него не добрались мародеры.

Во Франции археологи во время исследования древнего некрополя обнаружили саркофаг римской эпохи, датированный вторым веком нашей эры. Как считают специалисты, он принадлежит женщине с высоким статусом, пишет Live Science.

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Грубый известняковый саркофаг был плотно закрыт восемью железными застежками и спрятан под массивной каменной крышкой весом 770 килограммов. Чтобы заглянуть внутрь, не повредив гробницу, ученые использовали рентгеновские лучи и даже эндоскопическую камеру, которая обнаружила человеческий скелет рядом с погребальными предметами.

Эта нетронутая гробница является настоящей редкостью. По словам Агнессы Бальмель, помощницы научно-технического директора Французского национального института превентивных археологических исследований (INRAP): "Это действительно исключительно, это первый раз, когда мы нашли гробницу, которая является целой и не была ограблена".

В саркофаге археологи нашли скелет 40-летней женщины, которая жила 1 800 лет назад Фото: Simon Loiseau, Inrap

Женщина внутри саркофага, похоже, имела особый статус в римском обществе. Ей было примерно 40 лет, когда она умерла, и ее похоронили с вещами, которые должны были сопровождать в потустороннем мире. Среди них были маленькое зеркальце, перстень с янтарем и расческа. Рядом с этими личными вещами были четыре масляные лампы и два стеклянных флакона, в которых, возможно, содержались ароматические масла.

Археологи обнаружили саркофаг на территории некрополя в городе Реймс, который занимает 1 200 квадратных метров, выходя за пределы городских укреплений. Он находился вдоль семи главных дорог, ведущих к другим римским городам, таким как Лютеция (ныне Париж) и Лугдунум (современный Лион). В течение многих лет археологи упорно трудились, открыв более 5 000 древних захоронений в Реймсе.

Женщина внутри саркофага, похоже, имела особый статус в римском обществе Фото: Cyril Van Lynden, Inrap

К сожалению, большинство из этих мест захоронений со временем разграбили, а многие ценные погребальные предметы похитили. Что еще хуже, во время Первой мировой войны музей, где хранились эти драгоценные артефакты, разбомбили, что привело к уничтожению многих исторических сокровищ.

Поэтому запечатанный саркофаг является уникальным и ценным открытием, ведь это первая в своем роде находка, обнаруженная в бывшем галло-римском городе, которая осталась нетронутой мародерами.

Рядом с этим саркофагом археологи обнаружили еще 20 кремированных человеческих останков. Эти останки будут исследованы дальше и добавлены к растущей коллекции образцов из древних захоронений Реймса.

Ученые имеют большие надежды, что, сравнив ДНК из скелета этой женщины с другими образцами, они смогут раскрыть тайны ее происхождения и определить, принадлежала ли она к местной элите или происходила из дальних краев.

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