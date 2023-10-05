Ученые выяснили, почему в Солнечной системе нет горячего Юпитера

Одни из самых распространенных планет не могут вращаться вокруг звезд, похожих на Солнце и вот почему.

За многие годы наблюдений за космосом ученые выяснили, что во Вселенной существует два типа планет, которых невозможно найти в Солнечной системе. Во-первых, это суперземли, что есть каменистые планеты, размер которых больше, чем у Земли, но меньше, чем у Нептуна. Во-вторых, это горячие Юпитеры, газовые гиганты с огромной температурой, которые вращаются очень близко вокруг своих звезд. Если планета-суперземля все еще может скрываться где-то на краю Солнечной системы, то астрономы уверены, что горячего Юпитера возле Солнца нет. Авторы исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, выяснили, почему так произошло, пишет Universe Today.

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Ученые считают, что огромное количество обнаруженных горячих Юпитеров в космосе связано с тем, что многие из них вращаются вокруг маленьких звезд и их легко обнаружить. В то же время сейчас известно, что такие газовые гиганты чаще всего вращаются вокруг звезд красных карликов, которые меньше и холоднее Солнца. Но вокруг звезд, похожих на Солнце, ученые обнаружили очень мало горячих Юпитеров.

Для того, чтобы понять в чем причина такого положения дел, астрономы изучили почти 400 похожих на Солнце звезд, при этом они учитывали их металличность (разнообразие химических элементов, которые более тяжелые, чем водород и гелий) и их возраст. Только вокруг 46 звезд из этой выборки вращались газовые гиганты.

Одни из самых распространенных планет не могут вращаться вокруг звезд, похожих на Солнце Фото: NASA

При этом ученые разделили их на два типа: горячие Юпитеры с периодом вращения в несколько дней и холодные Юпитеры с периодом вращения в несколько лет. Оказалось, что холодных Юпитеров намного больше. Ученые выяснили, что горячие Юпитеры вращаются вокруг молодых звезд, похожих на Солнце, а не вокруг старых звезд. Как показало моделирование, максимальный возраст такой звезды, у которой можно обнаружить горячий Юпитер, составляет несколько млрд лет. У холодных Юпитеров орбиты более стабильны с течением времени, чем у горячих Юпитеров, считают ученые. Поэтому со временем, чем старше становится звезда, тем орбиты горячих Юпитеров более подвержены разрушению и в итоге их поглощает звезда-хозяин. Поэтому горячие Юпитеры так редко встречаются вокруг старых звезд, таких как Солнце. Кстати, нашей звезде примерно 5 млрд лет.

Астрономы считают маловероятным тот факт, что когда-то Солнце поглотило горячий Юпитер и нет никаких доказательств того, что такая планета вообще существовала в Солнечной системе.

Если бы такой газовый гигант вращался вокруг Солнца, то он точно бы способствовал уничтожению маленьких планет, которые сейчас находятся рядом с нашей звездой.

С другой стороны, авторы исследования снова подчеркивают тот факт, насколько Солнечная система является уникальной. Ведь, во-первых, звезд, похожих на Солнце не так и много, а во-вторых большинство обнаруженных планет вращаются вокруг красных карликов.

Фокус уже писал о том, что огромная звезда, в 25 раз больше Солнца, просто исчезла без взрыва. Астрономы считают, что знают, что с ней произошло.