Символ здоровья и крепости: почему столетие назад смрад был нормой во Франции, а душ считался грехом

В начале 20-го века большинство французов не мылись и не знали, что такое гигиена: грязь и вонь считались признаком крепкого здоровья. Лишь после десятков лет просвещения и прогресса ситуация изменилась.

Если бы мы могли перенестись во времени к середине 1800-х годов одним из самых заметных изменений в индустриальном мире стал бы запах. Историки проливают свет на эту трансформацию, особенно во Франции, где личная гигиена претерпела радикальные изменения, пишет Big Think.

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В 19-м и в начале 20-го веков большинство французов никогда не мылись. Крестьяне считали грязь формой защиты, а пот — формой очищения, и даже считали сильный запах тела признаком крепкого здоровья и жизненной силы.

В городах найти удобный способ помыться было проблемой, а утилизация человеческих отходов была далека от санитарных норм. Более того, стыд тела был мощной социальной силой, которая отталкивала людей от соблюдения чистоты, а некоторые даже верили, что принятие ванны может привести к "злым мыслям".

На самом деле еще в 1930-х годах некоторые сообщества, например монастыри кармелитов, считали "смертным грехом" мытье чего-либо, кроме рук, лица и ног.

Однако, изменения были на горизонте. В середине 1800-х годов в школах начали преподавать важность гигиены, хотя прогресс был медленным. Шокировало то, что учитель сельской школы в 1924 году обнаружил, что ни один из его учеников никогда не пользовался зубной щеткой.

Другим важным местом для обучения гигиене было войско. Офицеры уже давно были обеспокоены непригодностью новобранцев, частично из-за несоблюдения ими правил гигиены. После поражения Франции во франко-германской войне 1870-71 годов армия приняла меры для решения этой проблемы.

В казармах установили сантехнику для туалетов и душевых, вычистили кровати от вшей, научили солдат пользоваться зубными щетками и регулярно менять белье. Хотя многие солдаты поначалу цеплялись за идею, что грязь — это хорошо, а нагота — стыдно, военная служба постепенно изменила их отношение к чистоте, которое они потом принесли в свои общины.

Даже при условии успешного обучения гигиеническим навыкам поддерживать чистоту было сложно без доступа к надлежащим условиям. Это привело к строительству канализационных систем, очистке грязных каналов и требованиям к арендодателям подключить свои дома к системам водоснабжения и канализации.

Сопротивление было распространено из-за беспокойства по поводу стоимости, но постепенно миллионы французских семей получили доступ к водопроводу. Влияние на общественное здоровье неоспоримо: детская смертность снизилась на 64 процента между 1901 и 1948 годами.

После Второй мировой войны ряд факторов способствовал еще большей чистоте во Франции. Строительный бум привел к увеличению количества домов, оборудованных ванными комнатами. Рекламные кампании продвигали товары, связанные с гигиеной, от бумажных полотенец до дезодорантов.

Доступ к потребительским кредитам поощрял к покупке стиральных машин, которые экономили время и силы. С изменением взглядов, технологическим прогрессом и всплеском потребительства гигиена во Франции, как и во всем мире, претерпела глубокую трансформацию.

Со времен, когда сильный запах тела считался признаком здоровья, до эры ежедневного душа и дезодорантов, путь Франции к чистоте — это свидетельство силы образования, развития инфраструктуры и изменения общественных норм. Это напоминание о том, что даже самые укоренившиеся привычки можно изменить, и эти изменения могут привести к значительному улучшению общественного здоровья и благосостояния.

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