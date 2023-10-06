На прозрачных парашютах. В Калифорнии тысячи пауков "падают" просто с неба (видео)

Ситуация пугает местных жителей, но исследователи не видят в ней ничего ужасного — пауки просто мигрируют, используя паутину в качестве "парашюта".

В преддверии Хэллоуина может показаться, что это какой-то розыгрыш, но жителям Центрального побережья Калифорнии вовсе не до шуток. Местные жители заявляют, что на них буквально обрушился "дождь из пауков" — существа тысячами спускаются с неба, используя паутину в качестве крохотных "парашютов", пишет Daily Mail.

В Сети появились десятки видео, на которых видно, как белые конструкции парят в небе, а затем прилипают к земле или зданиям. Один из местных жителей даже сравнил это с "фальшивой паутиной, которой украшают дома к Хэллоуину".

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Впрочем, это вовсе не бутафория, пауки действительно спускаются с неба. Ситуация в действительности выглядит весьма странно, но по словам доцента кафедры биологии в Университете штата Сан-Хосе Фреда Лараби, этому есть вполне логичное объяснение.

Ученый изучил паутину и обнаружил, что она представляет собой шелковые нити, сплетенные пауками-детенышами. По сути, они плетут эти конструкции, а затем используют их для миграции в новые места обитания.

Лараби отмечает, что детенышам необходимо отдалиться от того места, где они родились. Для этого они плетут конструкции из шелковых нитей, а затем ждут пока их не подхватит ветер, способный перенести пауков в новое место жительства. Биолог отмечает, это большое переселение пауков необходимо для того, чтобы детеныши не конкурировали за территорию со своими братьями и сестрами.

Отметим, что сообщения о "дожде из пауков" поступают из Сан-Франциско, Сан-Хосе, Данвилла и Гилроя. Местные жители сообщают о липких и шелковистых конструкциях, которые буквально падают с неба, прилипая к стенам, телефонным столбам и просто земле.

По словам профессора Калифорнийского государственного университета в заливе Монтерей Джона Бэнкса, в действительности местные жители стали свидетелями процесса, называющегося "раздуванием".

Ученый отмечает, как правило, пауки прядут нити, когда ни напуганы или испытывают недостаток еды. Затем они ждут пока нити не подхватит ветер и не перенесет их на новое место обитания. "Раздувание" — специальный термин, который ученые используют для обозначения того, как пауки переселяются с места на место.

Ранее Фокус писал о том, что пауки-скакуны обладают уникальными навыками позвоночных.