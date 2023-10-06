Монстры под кроватями животных. В Африке есть хищник, вселяющий больше страха, чем львы (видео)

Несмотря на острые когти и клыки львы вовсе не воспринимаются млекопитающими, как самые грозные хищники — на самом деле есть животное и пострашнее.

Груда мышц, острый взгляд, ловкие рефлексы и сокрушающие челюсти делают львов хищниками, встречи с которыми большинство животных предпочли бы избежать. В особенности учитывая, что эти короли животного мира предпочитают охотиться стаями, а потому избежать гибели будет чрезвычайно непросто, пишет Science Alert.

Однако несмотря на всю их мощь, наводящую страх на млекопитающих в Африке, в мире есть существо, которого животные бояться больше. Новое исследование предполагает, что ученым удалось идентифицировать короля среди "монстров под кроватями млекопитающих".

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По словам биолога-эколога Майкла Клинчи из Западного университета в Канаде, львы являются самыми крупными наземными хищниками, охотящимися стаями, а следовательно должны были бы быть и самыми страшными. В новом исследовании ученые изучили более 10 000 записей диких животных в африканской саванне, и оказалось, что это утверждение не совсем верно.

Результаты свидетельствуют о том, что 95% наблюдаемых видов в действительности с гораздо большим ужасом реагируют на звуки совершенно другого животного. И это животное технически даже не является хищником — речь идет о людях. Таким образом ученые пришли к выводу, что именно мы являемся "монстрами под кроватями других млекопитающих".

По словам Клинчи, страх перед людьми укоренился и широко распространен среди млекопитающих. Ранее существовала теория о том, что животные привыкают к людям, если мы не будем на них охотиться. Однако результаты исследования свидетельствуют, что это вовсе не так.

Ученые провели ряд экспериментов, где эколог Западного университета Лиана Занетт и ее коллеги воспроизвели серию вокализаций и звуков животным у водоемов в национальном парке Большого Крюгера в Южной Африке. Исследователи также записали реакцию животных, а затем изучили ее. Отметим, что территория национального парка является домом для крупнейшей в мире сохранившейся популяции львов, поэтому другие млекопитающие, обитающие здесь, хорошо осведомлены об опасности.

В ходе экспериментов ученые транслировали записи человеческих разговоров на местных языках, в том числе тсонга, северный сото, английский и африкаанс, а также звуки человеческой охоты, в том числе лай собак и выстрелы. Кроме того, животным включили записи общения львов друг с другом.

Результаты показали, что почти все 19 видов млекопитающих, наблюдаемых в экспериментах, в два раза чаще покидали водоемы, услышав человеческий разговор, в сравнении со львами или даже звуками охоты. К таким млекопитающим относятся:

носороги;

слоны;

жирафы;

леопарды;

гиены;

зебры;

бородавочники.

Авторы исследования отмечают, что результаты стали еще одним доказательством того, что люди не только являются самым смертоносным животным на планете, но и вселяют ужас в, казалось бы, самых крупных представителей дикой природы.

Однако биологи также считают, что эти знания можно использовать для того, чтобы помочь видам. Например, проигрывая человеческие разговоры в районах Южной Африки, где известно браконьерство, они надеются уберечь находящегося под угрозой исчезновения южного белого носорога.

Но биологи-природоохранители, возможно, смогут использовать эти знания, чтобы помочь и этим видам. Разыгрывая человеческие разговоры в районах Южной Африки, где известно браконьерство, они надеются уберечь находящегося под угрозой исчезновения южного белого носорога.

"Я думаю, что распространение страха среди млекопитающих саванны является реальным свидетельством воздействия людей на окружающую среду", — говорит Занетт.

"Не только из-за утраты среды обитания, изменения климата и вымирания видов, которые являются важными вещами. Но просто присутствие нас на этом ландшафте является достаточным сигналом опасности, на который они реагируют очень сильно. Они напуганы людьми до смерти, даже больше", чем любой другой хищник".

Ранее Фокус писал о том, что люди едят около трети всех животных в мире — и это настоящая проблема.