Телескоп Хаббл обнаружил странный космический взрыв в неожиданном месте: что известно (фото)

Очень редкая, странная вспышка очень яркого света оказалась еще более необычной благодаря новому наблюдению.

Явление, которое известно под названием Светящийся быстрый голубой оптический переходный процесс (LFBOT), появилось там, где его совсем не ожидали обнаружить астрономы. Результаты наблюдений телескопа Хаббл показывают, что ученые знают об этих космических взрывах даже меньше, чем считалось ранее, пишет Phys.

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Необычный космический взрыв

LFBOT являются одними из самых редких и странных вспышек видимого света во Вселенной, которые появляются очень неожиданно. Впервые эти явления обнаружили 5 лет назад и с тех их обнаруживают по одному в год.

Последний из обнаруженных LFBOT ученые наблюдали с помощью нескольких телескопов во всем электромагнитном спектре, от рентгеновских лучей до радиоволн. Но только наблюдения с помощью космического телескопа Хаббл позволили выяснить, где произошла странная вспышка света, получившая название AT2023fhn.

Только наблюдения с помощью космического телескопа Хаббл позволили выяснить, где произошла странная вспышка света, получившая название AT2023fhn Фото: NASA

Согласно исследованию, опубликованному на сервере препринтов arXiv, это явление несколько дней светилось очень ярким голубым светом, быстро достигло максимальной яркости и так же быстро исчезло. При этом ученые выяснили, что температура во время взрыва составляла примерно 20 тысяч градусов Цельсия.

Если другие LFBOT ученые обнаруживали непосредственно в галактиках, то AT2023fhn появился между двумя соседними галактиками. Космический взрыв произошел на расстоянии в 50 тысяч световых лет от соседней спиральной галактики и на расстоянии в 15 тысяч световых лет от меньшей по размерам галактики. Но раньше астрономы считали, что эти явления возникают только внутри галактик.

Причина появления странного космического взрыва

Также ученые считали, что LFBOT являются очень редким типом сверхновых, которые возникают при взрыве гигантских звезд. И все предыдущие необычные вспышки света обнаружили в спиральных рукавах галактик. Теперь же оказывается, что эти взрывы не соответствуют любому типу сверхновой, тем более, что они могут появляться вне галактик. По словам ученых, новое наблюдение за космическим взрывов показывает, что они знают об этих явлениях даже меньше, чем считалось ранее.

Авторы исследования предполагают, что LFBOT может появляться в результате уничтожения звезд черными дырами промежуточной массы, то есть их масса в 100 — 1000 раз больше массы Солнца. Авторы считают, что AT2023fhn появился внутри шарового звездного скопления во внешнем гало одной из двух соседних галактик. А в этих скоплениях можно обнаружить черную дыру промежуточной массы.

Как уже писал Фокус, поиски Девятой планеты привели ученых к обнаружению другого закона гравитации в Солнечной системе. Ученые считают, что наблюдения, которые натолкнули ученых на существование Девятой планеты могут указывать на существование модифицированного закона гравитации.

Также Фокус писал о том, что ученые показали удивительный снимок телескопа Хаббл, на котором показана спиральная галактика с особым секретом. Изучение этой галактики может помочь астрономам улучшить понимание всех нюансов появления новых звезд.