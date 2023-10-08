Подготавливают почву: ученые узнали, какие болезни способствуют будущему развитию диабета

Проведя масштабное исследование, ученые выяснили, что некоторые болезни и сопутствующие им воспалительные процессы могут значительно повысить риск развития диабета.

Говоря о диабете 2-го типа, на ум нам, чаще всего, приходят такие распространенные признаки, как частые походы в туалет или постоянная жажда. Однако, как показало недавнее исследование, существует и другой способ определить, находится ли человек в группе риска, а именно анализ его истории болезней, пишет New Atlas.

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В течение последних нескольких лет научное сообщество будоражили уникальные и неожиданные открытия в области лечения диабета. От использования звуковых волн для контроля заболевания у животных до превращения клеток желудка в фабрики по производству инсулина — все эти достижения впечатляют. Был даже проведен причудливый эксперимент с использованием песни группы Queen, которая вызвала выброс инсулина у мышей. Однако новейшее открытие не столь броско, но не менее важно: предыдущие болезни человека могут дать представление о его будущем риске развития диабета.

В недавнем исследовании, представленном на крупной конференции по диабету в Германии, ученые изучили историю болезни почти 2 000 взрослых людей. Из них более половины страдали диабетом 2-го типа. Изучив их медицинские карты, некоторые из которых были сделаны за 50 лет, исследователи обнаружили интригующие закономерности. Люди, страдающие диабетом, чаще имели в прошлом определенные заболевания, такие как астма, проблемы с сердцем, артериальное давление и даже обычные инфекции, связанные с дыхательной системой или глазами, носом и горлом.

Так, среди больных диабетом более 33% в прошлом страдали респираторными инфекциями, 20% имели проблемы с сердцем или ЛОР-инфекции, а 10% страдали астмой. С другой стороны, среди тех, кто не страдает диабетом, эти заболевания наблюдались менее чем у 5%, за исключением респираторных инфекций, которые все же встречались примерно у 10%.

Важно отметить, что в данном исследовании не утверждается, что эти заболевания вызывают диабет. Однако прослеживается интересная связь, связанная с воспалением — общей чертой всех этих заболеваний. Воспаление, вызванное генетикой, окружающей средой или другими заболеваниями, судя по всему, может подготовить почву для развития диабета в более позднем возрасте.

Адриан Хилд, соавтор исследования, подчеркивает важность полученных результатов. Распознавание потенциальных признаков диабета за несколько лет до постановки диагноза может дать людям шанс избежать заболевания либо подготовиться к нему, говорит ученый. Узнав об этом на ранней стадии, они могут изменить образ жизни, чтобы предотвратить эту серьезную проблему со здоровьем.

Исследование рассматривается как многообещающий шаг, помогающий врачам раньше выявлять пациентов, входящих в группу риска. Как отметил Хилд, оно рисует более четкую картину пути от преддиабета до постановки диагноза полноценного диабета. Результаты научной работы в будущем станут доступны для широких масс, заявили авторы.

Похоже в будущем у врачей появится еще один полезный инструмент для диагностирования и возможного предотвращения диабета у многих людей. В наше время, когда проблема диабета вышла на мировой уровень, любая возможность предотвратить развитие болезни важна, как никогда.

Ранее Фокус писал о том, что ключ к излечению диабета может иметь внеземное происхождение. В поисках методов борьбы с диабетом второго типа, наука обратила свой взор за пределы нашей планеты и, возможно, отыскала там необычное и действенное средство от болезни.

Также Фокус писал о том, что волна диабета захлестнет человечество к 2050 году. От миллионов к миллиардам: новое исследование раскрывает мрачные перспективы развития диабета по всему миру к 2050 году, если системы здравоохранения вовремя не начнут действовать на упреждение.

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