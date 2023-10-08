Точечная борьба со старостью. Ученые смогли уничтожать постаревшие клетки без вреда организму

Новый метод является более безопасным, по утверждению ученых, так как не повреждает наш организм в процессе удаления вредных и старых клеток, способствующих развитию множества болезней.

Старение — это неотвратимая часть нашей жизни, которая пугает нас не столько появлением морщин, сколько заболеваниями, сопутствующими ей. Наука уже давно ищет способы сделать этот процесс более плавным и здоровым для нас, и похоже последние исследования позволят нам стать на шаг ближе к этой цели, пишет New Atlas.

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Одной из основных причин нашего старения являются стареющие клетки. Это старые клетки, которые уже не функционируют должным образом и, вместо того чтобы постепенно выводиться из организма, продолжают оставаться в нем, повреждая другие клетки вокруг себя. Из-за этих повреждений наш организм и испытывает многие проблемы со здоровьем, связанные со старением.

Ученые уже давно ищут способы избавления от этих нежелательных клеток. Они разрабатывают так называемые сенолитики — специальные препараты, направленные на уничтожение старых клеток. Однако это довольно неоднозначный способ борьбы с изнашивающимися клетками, поскольку иногда такие препараты могут случайно повредить и рабочие молодые клетки.

Но группа исследователей из Южной Кореи считает, что им удалось найти более эффективный способ воздействия на старые клетки и избавления от них. Они создали специальные молекулы, которые притягиваются к старым клеткам, как магнит. Эти молекулы заставляют их разрушаться и удаляться, не причиняя вреда находящимся рядом клеткам. Такой подход можно сравнить со специализированной уборкой, которая собирает только старый и ненужный хлам, а все остальное оставляет нетронутым.

Новый метод был опробован на старых мышах, испытывающих проблемы со зрением. После лечения у них наблюдались явные признаки его улучшения. Джа-Хен Рю, один из главных ученых, участвовавших в этом исследовании, сказал, что их метод нацеливания и удаления стареющих клеток весьма перспективен. Он считает, что в будущем он может стать новым эффективным способом лечения заболеваний и состояний, связанных со старением.

И речь идет не только о том, что мы сможем выглядеть или чувствовать себя моложе. Старые клетки связаны со многими проблемами со здоровьем, такими как проблемы с сердцем, потеря памяти, диабет, боли в суставах и слабость костей. Получив возможность успешно воздействовать на эти клетки и избавляться от них, возможно, нам удастся лучше лечить или даже предотвращать подобные серьезные заболевания.

Хотя эти исследования находятся еще на ранней стадии, потенциальная польза от них может быть огромной. Идея избирательного уничтожения вредных старых клеток, не затрагивая здоровые молодые, может изменить то как мы стареем, а также то, как мы боремся с заболеваниями в старости.

Ранее Фокус писал о том, что ученые смогли обратить старение вспять. Ученые из Гарварда открыли коктейли химических веществ, способных обратить старение вспять. Но другие учение ругают эту работу за отсутствие доказательств в исследовании.

Также Фокус писал о диете, которая поможет замедлить старение. Новое исследование подтверждает, что определенный рацион способен замедлить старение на биологическом уровне.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.