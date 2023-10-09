Необъяснимое явление. Струя плазмы из центра гигантской галактики провоцирует взрывы звезд (фото)

Ученые обнаружили еще одно загадочное явление в глубоком космосе и пытаются его объяснить.

Согласно исследованию, опубликованному на сервере препринтов аrXiv, ученые обнаружили новое загадочное явление в известной гигантской галактике M87. Она расположена на расстоянии в 53,5 млн световых лет от нас и в ней постоянно, как в и других галактиках, возникают взрывы звезд, которые называются новыми. Из ядра этой активной галактики также вырывается огромная струя плазмы (релятивистская струя), которая улетает вдаль на многие тысячи световых лет. Ученые считали, что эта струя и взрывы новых никак не связаны друг с другом. Но новое исследование показывает, что взрывы звезд происходят именно вдоль полета струи плазмы. То есть эта струя каким-то образом провоцирует эти взрывы. Но пока точно не ясно, как именно, хотя есть некоторые предположения, пишет Universe Today.

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Активная галактика М87

Гигантская галактика M87 известная любителям астрономии тем, что именно ее сверхмассивную черную дыру ученые сфотографировали впервые в истории 4 года назад. Такие черные дыры делают галактики активными, то есть они имеют активные ядра. А в активных галактиках из этих ядер происходит выброс огромных струй плазмы.

Выброс струи плазмы из ядра галактики М87 Фото: NASA

Это вещество вырывается из аккреционного диска (регион космоса, где накапливается материя, поглощаемая черными дырами), окружающего сверхмассивную черную дыру.

Что такое взрыв новой?

Что касается взрывов новых, то они происходят на поверхности звезд белых карликов, которые имеют звезду-компаньона. Белые карлики постоянно забирают вещество у этой звезды и когда масса белого карлика достигает определенного предела, то происходит взрыв. Если взрывы сверхновых уничтожают звезды, то взрывы новых не делают этого. При этом за всю жизнь белого карлика (это остаток звезды похожей на Солнце, которая закончила свою жизнь) может произойти несколько взрывов новых.

Что касается взрывов новых, то они происходят на поверхности звезд белых карликов, которые имеют звезду-компаньона. Белые карлики постоянно забирают вещество у этой звезды и когда масса белого карлика достигает определенного предела, то происходит взрыв Фото: NASA

Космическая загадка

Используя данные космического телескопа Хаббл, ученые обнаружили 135 взрывов новых в галактике М87. Но настоящей неожиданностью для астрономов стало то, что эти взрывы происходили на пути следования релятивистской струи из ядра галактики.

Пока что ученые точно не знают, является ли это обычным явлением для всех активных галактик, или же в галактике М87 происходит нечто особенное. Таким образом авторы исследования предположили, что огромная струя плазмы влияет на появления взрывов белых карликов.

Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87 Фото: EHT Collaboration

У ученых есть несколько теорий

Авторы исследования предполагают, что самым простым объяснением того, что струя плазмы провоцирует появление новых, является то, что эта струя нагревает звезды-компаньоны белых карликов. Это приводит к тому, что звезды быстрее отдают свое вещество и белые карлики взрываются. Но эти звезды слишком маленькие и находятся далеко от ядра галактики, поэтому даже самое сильное излучение струи вряд ли окажет настолько мощное влияние. То есть вероятность такого сценария невелика, считают ученые.

Другая теория предполагает, что струя плазмы провоцирует активное звездообразование, а значит появляется больше двойных звезд и это приводит к большему количеству взрывов новых. Но в и этом сценарии есть свои проблемы, поэтому он тоже маловероятен.

Есть и третья теория, которая гласит, что ударные волны от струи плазмы провоцируют формирование межзвездных облаков из газа и пыли. Когда такое облако подлетает к двойной звездной системе, то белый карлик увеличивает скорость забора вещества из окружающего пространства и это приводит к взрыву новой. С другой стороны, эта же ударная волна может лучше нагреть звезду-компаньона белого карлика, чем само излучение этой струи, и это приводит к последствиям, описанным в первом сценарии выше.

Пока у ученых нет точного ответа на новое загадочное явление, которое было обнаружено в галактике М87, но они надеются вскоре получить ответы в результате новых наблюдений.

Фокус уже писал о том, как астрономы узнают возраст планет и звезд. Оценить возраст звезд намного легче, чем планет вне Солнечной системы.