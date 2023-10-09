Второй шанс на жизнь: ученым удалось обнаружить способ победы над смертельным заболеванием

Исследователи обнаружили, что внутри нас находится потенциальное лекарство от мучительной и смертельно опасной болезни, ежегодно превращающей жизни сотен тысяч людей в ад.

Ежегодно около 150 тыс. человек в одних лишь США узнают, что у них рак толстой или прямой кишки. Хотя регулярные обследования несколько снизили эту цифру, она по-прежнему представляет собой серьезную проблему для здоровья. Для примера: если взять группу из 23 мужчин или 26 женщин, то, по статистике, у одного из них в какой-то момент жизни, скорее всего, разовьется этот вид рака. Но, похоже, ученым впервые удалось проложить дорожную карту борьбы с этим заболеванием, пишет New Atlas.

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Одной из проблем, связанных с этим видом рака, является его устойчивость к распространенным методам лечения. Только около 10% пациентов получают пользу от них. Таким образом, основным методом лечения остается хирургическое вмешательство, заключающееся в удалении раковой опухоли. Хотя оно может помочь пациенту прожить дольше, оно также не лишено недостатков, влияющих на такие аспекты, как повседневная жизнь и комфорт.

Но ученые из Института исследования рака имени Оливии Ньютон-Джон при Университете Ла Тробе, Австралия, нашли ключ к разгадке, который может коренным образом изменить методы борьбы с раком кишечника. Они обнаружили, что реакция организма на этот рак во многом зависит от определенного набора иммунных клеток в толстом кишечнике.

Доктор Лиза Миэльке, один из авторов исследования, пояснила, что эти гамма-дельта Т-клетки подобны стражам организма в кишечнике. Эти клетки постоянно контролируют и защищают внутреннюю оболочку нашего кишечника, всегда готовые к борьбе с потенциальной угрозой рака. Группа исследователей заметила, что пациенты с раком кишечника, в опухолях которых было больше этих защитных клеток, лучше справлялись с болезнью.

Но есть и другая сторона, которую обнаружили ученые в своей научной работе. Исследование огромного сообщества микробов в толстом кишечнике показало, что на этих особых Т-клетках в большем количестве присутствует молекула, названная TCF-1. Оказалось, что эта молекула действует как тормоз, удерживая наши гамма-дельта Т-клетки от эффективного противостояния раку кишечника. Марина Якоу, также бравшая участие в этом исследовании, объяснила, что когда они удалили этот молекулярный тормоз в лабораторных моделях, иммунные клетки стали более активными, что привело к значительно меньшим размерам раковых опухолей.

Это новаторское открытие дает ученым новое направление для создания специализированных методов лечения рака кишечника. Понимание взаимодействия между нашими иммунными клетками, микробами в кишечнике и такими молекулами, как TCF-1, позволит нам найти более эффективные способы диагностики этого заболевания, а в перспективе и более эффективные методы лечения.

Данное исследование проливает свет на запутанную взаимосвязь между микробами, иммунными клетками и раком в кишечнике. Оно открывает возможности для потенциального снижения риска развития рака кишечника и повышения эффективности лечения, что, безусловно, является для многих миллионов людей маяком надежды.

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